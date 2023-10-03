跨欄好手彭名揚今年在成都世大運跑出48秒62、締造男子400公尺跨欄全國紀錄，帶著信心來到杭州，原本希望能夠再跑出佳績，沒想到遭遇二次確診挑戰，好不容易燒退卻開始狂咳，今晚決賽又遇雨勢挑戰，跑起來全身無力，最後以50秒97完賽、第8名作收。

「今天狀況比亞錦賽時還糟。」2天前才剛快篩陰性，昨天他先在男子400公尺跨欄預賽以49秒88擇優晉級決賽，但今天決賽從起跑開始就明顯看出他的狀態不理想。

「整體狀況還沒有緩過來的感覺，覺得手是手、腳是腳，自己沒有跑好。」在受訪時彭名揚不時狂咳嗽，對自己期待了5年的亞運就此結束，也忍不住哽咽落淚，「我已經等這比賽5年了，想說世大運有跑出來，亞運應該也可以跑好，但一確診我都慌了，不知道自己要做什麼。」

沒能以百分百狀態發揮，彭名揚十分不甘心，自嘲說有點倒霉，苦笑說：「我等了5年，你怎麼不早點確？」田徑隊9月24日抵達杭州，彭名揚在26日確診，直到29日下午才真正退燒，這段時間都無法練習。

「本來以為沒咳嗽，卻在退燒後開始狂咳，對不起......我真的盡力了，想讓你們看我比賽的表現，結果沒想到......。」儘管首次亞運因身體因素發揮不理想，但彭名揚還是鼓勵自己，「沒關係啦！就回去好好調整，巴黎奧運時會讓大家刮目相看。」