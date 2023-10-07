銅牌戰上演陸日大戰二部曲，儘管中國大陸3局敲出逆轉2分砲，一度看見奪勝希望，最後牛棚仍守成失敗遭日攻下超前分，最終日本4比3打敗大陸，拿下本屆亞運棒球項目銅牌。

大陸隊首局先馳得點，第5棒曹杰右外野方向適時安打建功，日本2局由中心打線帶起攻勢，鈴木聖步一棒帶回2分打點，日本隊2比1超前，大陸隊沒有氣餒，3局下半靠著第4棒寇永康揮出2分全壘打，再度把領先要回，這也是大陸本屆賽會首轟。

日本先發投手堀誠壓不太住大陸打線，帳面上雖有6次三振，不過被敲出5支安打失3分，用65球投了4局就下場休息。雙方從3局過後，一路連掛8顆鴨蛋，落後1分的日本在8局上找到突破口，豬原隆雅代打上陣敲出追平安打，大陸守備又自亂陣腳發生失誤，奉送日本超前分。

曾在美、中職效力的日本牛棚投手田澤純一，終於贏來杭州亞運初次登板，投1局被擊出1支安打無失分。被超前的大陸在8、9兩局攻勢停滯，最終以1分之差落敗，由日本拿下本屆亞運銅牌。