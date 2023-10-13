黃玉霖(左)今天在全運會男子1000公尺爭先賽，提早舉手慶祝，將金牌拱手讓給趙祖政。(全國運動會籌備處提供／曹婷婷台南傳真)

我滑輪溜冰國手黃玉霖日前在杭州亞運上演「奇蹟壓線」，幫助中華隊贏得3000公尺接力金牌榮耀，不放棄拚戰到底的精神感動所有台灣人。但他今(13日)出戰全運會1000公尺爭先賽，竟也上演提前慶祝而丟掉金牌，對此他發文寫下賽後感想，將「壓線未有最佳發揮」歸咎於2個原因。

黃玉霖今天跟亞運隊友趙祖政一起在全國運動會1000公尺爭先賽登場，但衝刺到終點線前一瞬間時，他提前高舉雙手慶祝，而以0.03秒之差將金牌拱手讓予「劈腿壓線」的趙祖政，竟然也上演了南韓選手的大意，慘成「銀恨」苦主。亞運英雄頓時被網友無情開酸「說好的堅持到底呢？」

對此，黃玉霖他稍早在社群媒體回應，「即便過程失誤，自己也會繼續秉持不放棄精神。」隨後2度發文寫下301字心聲。他大方祝賀趙祖政奪金，「首先恭喜祖政，在全運會今日的賽程中拿下金牌佳績！我們是在亞運一起奪下金牌的隊友，也是下周征戰亞錦賽的隊友，多年來共同的訓練及合作，不論何人摘冠，我們都為彼此開心！」他強調「全力以赴」的態度從未改變，並將壓線未有最好的發揮，歸咎於體能與心態調整。

「因體能調節（原有舊傷）及心態調整（重感冒後尚未完全復原）等因素，這場比賽在技術上(壓線)，我並未有最好的發揮。」黃玉霖直言，「做得不好，就是檢討，然後策進未來！」黃玉霖提到，他也擔心若只考量到奪牌而受傷，會影響團隊在下週賽事的表現。

黃玉霖表示「自己的事比較小，團隊的事則很大。同句話自勉，『比賽還沒結束！』全運會明日還有賽程，下週也還有國際賽事。感謝大家對滑輪賽事的關注，對我的鼓勵，我會盡速調整狀態，爭取佳績！」