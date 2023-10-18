台東縣長饒慶鈴今天早上在台東縣府廣場為參加全國運動會的台東縣代表隊授旗。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國運動會將於10月21日起在台南市舉行，台東縣代表隊於今日上午在台東縣府廣場由縣長饒慶鈴親自授旗，為所有隊職員加油，期盼代表台東參賽的所有各位優秀選手能以追求「更高、更快、更遠」的運動精神自我期許，再創台東縣體育雄風，也為未來的運動生涯創造更多機會，同時也叮嚀每位選手們照顧自己的身體健康。

選手代表今天早上齊聚在縣府廣場，由饒慶鈴授旗，縣府教育處長蔡美瑤、教育處體健科長林邦遠、各單項團隊領隊、教練等在場參與。饒慶鈴勉勵選手表示，全運會是2年1次國內等級最高、項目最多、規模最大的運動賽事，大家能夠代表台東出賽，顯現各位選手在各運動項目均有傑出的表現，都是各單項運動的菁英，台東縣代表隊過去一向在全國、全民或中等學校運動會等全國性大型運動競賽，都有非常不錯的成績，其實是除六都以外成績最好的縣市。

截至目前，台東縣全運會賽事已獲得男子組與女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(銀牌)、女子組足球團體賽第4名、男子組輕艇競速1000公尺雙人加拿大式艇第6名、男子組輕艇競速500公尺雙人加拿大式艇第7名、男子組輕艇競速1000公尺單人加拿大式艇第8名及男子組足球團體賽第8名；另外在舉重、角力、體操等項目也相當看好，奪牌有望，期許所有選手在接下來的賽事中，拿出最好實力為台東爭取榮耀。

教育處表示，今年台東縣代表隊中菁英輩出，有國家級選手、東京奧運舉重女子59公斤級金牌郭婞淳，且有多位連霸熱門選手，包括女子田徑400公尺跨欄羅佩琳、男子組角力自由式王紹文（已完成個人2連霸）等優異選手，期許今年將繼續挑戰更佳成績，保持連勝紀錄。

此屆台東隊參賽隊職員共計256人、團本部24人，合計280人；共參賽18種競賽項目（舉重、角力、柔道、田徑、射擊、射箭、游泳、體操競技、軟式網球、跆拳道、桌球、拳擊、擊劍、現代五項、武術、高爾夫球、輕艇及足球）。