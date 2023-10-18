全國運動會將於10月21日起在台南市舉行，台東縣代表隊於今日上午在台東縣府廣場由縣長饒慶鈴親自授旗，為所有隊職員加油，期盼代表台東參賽的所有各位優秀選手能以追求「更高、更快、更遠」的運動精神自我期許，再創台東縣體育雄風，也為未來的運動生涯創造更多機會，同時也叮嚀每位選手們照顧自己的身體健康。
選手代表今天早上齊聚在縣府廣場，由饒慶鈴授旗，縣府教育處長蔡美瑤、教育處體健科長林邦遠、各單項團隊領隊、教練等在場參與。饒慶鈴勉勵選手表示，全運會是2年1次國內等級最高、項目最多、規模最大的運動賽事，大家能夠代表台東出賽，顯現各位選手在各運動項目均有傑出的表現，都是各單項運動的菁英，台東縣代表隊過去一向在全國、全民或中等學校運動會等全國性大型運動競賽，都有非常不錯的成績，其實是除六都以外成績最好的縣市。
截至目前，台東縣全運會賽事已獲得男子組與女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽(銀牌)、女子組足球團體賽第4名、男子組輕艇競速1000公尺雙人加拿大式艇第6名、男子組輕艇競速500公尺雙人加拿大式艇第7名、男子組輕艇競速1000公尺單人加拿大式艇第8名及男子組足球團體賽第8名；另外在舉重、角力、體操等項目也相當看好，奪牌有望，期許所有選手在接下來的賽事中，拿出最好實力為台東爭取榮耀。
教育處表示，今年台東縣代表隊中菁英輩出，有國家級選手、東京奧運舉重女子59公斤級金牌郭婞淳，且有多位連霸熱門選手，包括女子田徑400公尺跨欄羅佩琳、男子組角力自由式王紹文（已完成個人2連霸）等優異選手，期許今年將繼續挑戰更佳成績，保持連勝紀錄。
此屆台東隊參賽隊職員共計256人、團本部24人，合計280人；共參賽18種競賽項目（舉重、角力、柔道、田徑、射擊、射箭、游泳、體操競技、軟式網球、跆拳道、桌球、拳擊、擊劍、現代五項、武術、高爾夫球、輕艇及足球）。
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