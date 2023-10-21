強化戰機墜山自救力 台東空軍受訓著重「這點」

空軍是捍衛領空的最前線，然而戰機每每升空，未必能安然返回，一旦發生墜山事故，台東志航基地第7機勤隊須出動自救，為提升救援量能，今特委託台灣國際緊急救難協會辦理山區救援訓練。中隊長林琪錫表示，關鍵在於「靈活運用」。

台東志航基地第7機勤隊11名成員今集結於鯉魚山，接受為期2天、共16小時的山區救援訓練，內容規畫基礎繩結、橫渡架設、座位式下降及低所救助演練等，其中，「座位式下降」訓練為面向高聳山壁垂降，不僅考驗繩結技巧，亦挑戰膽量。

「座位式下降」訓練為面向高聳山壁垂降，考驗繩結應用技巧，亦挑戰膽量。（蕭嘉蕙攝）

繩結為救援基礎功，包含平結、蝴蝶結、結手結、單八結、稱人結及纏繩結。（蕭嘉蕙攝）

台灣國際緊急救難協會台東中隊長林琪錫表示，繩結為救援基礎功，包含平結、蝴蝶結、結手結、單八結、稱人結及纏繩結。

林琪錫強調，技巧是死的，靈活運用才是關鍵，以「座位式下降」為例，須運用栓馬結、單八結等結法，確保人員吊帶穩固，才能進行下送。

台灣國際緊急救難總隊秘書長張麗凰表示，自2010年起受台東志航基地委託辦理山區救援訓練，至今已逾百人結訓。山區救援訓練主要教授初級救援技能，今日以鯉魚山基礎技能訓練場地，明日將赴白玉瀑布進行模擬演練。

台灣國際緊急救難協會台東中隊教官潘信州表示，明日演練情境為人員摔落溪谷，學員須登上山進行高繞，接著下入溪谷，將待援傷者置於籃式擔架，以拖拉方式救出。