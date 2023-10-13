《搜狐網》運勢專欄點名摩羯座、雙魚座及水瓶座表裡不一，擅長掩飾城府。摩羯為了避免不必要的猜忌，將心機隱藏起來；雙魚給人天真無邪的感覺，其實是個狠角色；水瓶看似對很多事情不在意，其實能看清身邊的人，只是不想鬥爭。

▍摩羯座

摩羯座擅長掩飾城府，即使和他們相處一段時間，無論怎麼觀察或試探，仍難察覺他們的心機。摩羯城府深，也很會藏，因為不想被別人發現，以免引來不必要的猜忌。

▍雙魚座

雙魚座大多看起來軟弱、沒什麼心機，給人純真的感覺；事實上他們相當精明，有異常驚人的直覺及超強的觀察力，懂得察言觀色。雙魚用天真無邪的一面對待身邊的人，殊不知是個城府很深的厲害角色。

▍水瓶座

水瓶座看似對名利毫不在意，其實只是在隱藏實力，他們不喜歡多事，只想低調做自己，認為有時候顯得笨一點不是壞事。水瓶第六感準確，能看清身邊的每個人，相當有城府，也隱藏得很深，因為不想與一般人爭。