面對感情，有些人談戀愛以技巧取勝，有些以真心示人，偏偏有些人情路特別坎坷，是愛情裡的常敗將軍，戀愛不是碰壁，就是無法修成正果。知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座女，容易在愛情裡翻船，感情路十分曲折。

▍牡羊女

牡羊女個性灑脫，對於被橫刀奪愛的事情，通常都是「事前不會知道，事後不會處理」，在另一半和他人發生曖昧初期，神經大條的她們通常不會察覺端倪，即便周邊有人好心提醒，她們也是半信半疑。一旦事實擺在眼前，牡羊女氣急攻心的第一反應，不是怎麼挽回另一半，而是質問對方、大吵大鬧，而非理性溝通，最後導致兩敗俱傷。

▍處女女

處女女看似矜持，但其實很有想法，和另一半相處越久，要求得越多，希望對方能跟上自己腳步，不過若是另一半出軌偷情，處女女絕對會立刻放生，即便事後仍想念前任的好，但自尊心極高的她們絕對不容許對方背叛自己，這樣的愛情她們寧願不要，也不願意屈就。

▍天秤女

天秤女是典型的和平主義者，不喜歡去爭什麼，除非是面臨嚴重的生存壓力，或是身負重任時，否則她們會抱著順其自然的隨緣態度。對於情變，天秤女就算是心如刀割，也不會放任自己處於愁雲慘霧的狀態太久，等到療傷完後再裝作若無其事地樣子。其實天秤女根本放不下，只是礙於面子不願放下身段去爭、去搶。