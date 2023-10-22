命理專家雨揚老師在臉書上分享10／22～10／29的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖雞、豬、蛇，最後1名則是生肖龍。屬雞者事業運扶搖直上，有望成功簽下合約，升官加薪；屬龍者財運偏弱，而且職場運不濟，近期工作易有動盪。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：雞、豬、蛇

▌鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業順風順水，在洽談生意時，能展現出親切的服務態度，提升客戶的信賴感，成交多筆案件，表現備受矚目。感情運不錯，單身者和新朋友交流時，可多分享生活上的細節，有助更全面地了解對方；有伴者願意花時間去了解伴侶的想法，並給予滿滿的理解和支持，讓另一半感受到他對你的重要性。財運穩定，可利用空閒時間，接取外包案件，替自己增添一筆額外的收入。

▌牛

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場運不錯，可多聆聽不同的想法和建議，有助豐富你的思路，讓你在工作上更具多樣性和創新性。桃花能量豐沛，單身者可主動邀請心儀對象參加社交活動，讓雙方有進一步的交流，關係也能迅速升溫；有伴者可研究一些新食譜，製作另一半喜歡的甜點，滿足對方的味蕾，展現出你的用心和付出。財運不錯，有望成交過去幾乎放棄的案子，讓你有正財以外的獎金入袋。

▌虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作好運滿滿，能獨立完成主管交辦的重大專案，並獲得不斐成績，不僅讓同事對你刮目相看，也讓主管對你讚譽有加。愛情運上揚，單身者可透過社團活動，結識來自各地的新朋友，拓展自己的交友圈；有伴者可給伴侶準備一個甜蜜的驚喜，讓彼此的感情更加和睦。財運不濟，建議闊氣請客時應量力而為，以免對財務狀況造成影響。

▌兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運安穩，可在會議上多多發言，盡情地分享自己的想法，有機會讓主管注意到你的才華，進而對你產生良好印象。感情運尚可，單身者可待在家裡，與家人多多聊天，增進家庭成員之間的感情；有伴者可跟伴侶一起去郊外踏青，親近大自然，並且讓彼此的情誼更加深厚。財運低迷，投資股票時須注意情報來源，避免誤信錯誤資訊，導致財富受損。

▌龍

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運不濟，近期工作場所容易有些動盪，建議應低調行事，在發言時也須格外謹慎，才能使你遠離糾紛。桃花運順遂，單身者可在網路平台上，結識一位志同道合的朋友，並有望進一步發展成良好的情緣；有伴者可和伴侶飼養毛孩，讓家中增添更多溫馨的氛圍，雙方關係也能更加緊密。財運稍弱，購物時應考量自身需求，切莫一股腦兒地下單購買，以免荷包逐漸見底。

▌蛇

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作運平步青雲，越是付出努力越讓你收穫不斷，可在此時多深入研究專業知識，同事們將對你的能力讚不絕口。桃花朵朵開，單身者可透過親戚介紹，結識條件優質的對象，順利告別單身生活；有伴者可和伴侶一起構思旅遊計畫，研究異地的美食和景點，有助拉近彼此之間的距離。財運順遂，能得到一些意外的分紅或零用錢，讓你除了正財之外，還有其他資金可作為投資用途。

▌馬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業蒸蒸日上，持續以謙卑的心態，虛心向前輩學習，必能助你在競爭激烈的環境中，找到能借力使力的方法，讓你成果好又輕鬆不少。感情運順利，單身者可參考時下的潮流打扮出席聚會場合，讓你更加耀眼吸引更多人的目光；有伴者可多帶伴侶一起參加家族聚會，讓另一半融入你的家庭生活，彼此間的感情也更牢固。財運不錯，可透過推行活動，開啟新商機，進一步擴大業務版圖，賺取額外收益。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場運看漲，作為主管的得力助手，讓你能接觸到更廣泛的工作項目，開啟遼闊的職涯視野。愛情運普通，單身者可在時機成熟時，向心儀對象表達你的心意，有望牽起彼此的手，開啟一段嶄新戀情；有伴者可在社交平台分享和伴侶的合照，向親朋好友們展示你們幸福美滿的關係。財運亨通，可多參考不同朋友的專業見解，讓你能夠更全面地看待投資市場，做出更有利前途的決策。

▌猴

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運回穩，展現你的敬業態度，以謹慎的心對待每一個細節，能讓工作成果的品質大幅提升，並讓眾人刮目相看。感情運美好，單身者可和朋友分享生活中的煩惱，讓對方給予你溫暖的關懷，成為你最能依靠的心靈支柱；有伴者可贈送伴侶一些精緻小禮，以此觸動對方的心，讓你在對方的內心評價更高。財運不濟，別在捉襟見肘時，還答應跟朋友去約會，太好強將增加你的財務壓力。

▌雞

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★

事業運扶搖直上，正在與客戶進行洽談合作的你，有望因為出色的企畫而獲得客戶賞識，成功簽下這份合約，奠定升遷機會。愛情甜蜜美滿，單身者可獲得與心儀對象單獨相處的機會，建議好好把握，讓彼此的感情升溫；有伴者總會在睡前和伴侶促膝長談，也讓感情在相處中日漸升溫。財運暢旺，可投入更多心思在工作上，有望獲得豐沛的業績獎金。

▌狗

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運平平，當工作遇到難題時，應先保持冷靜，才有助全面地分析問題，避免因心急而做出倉促的決定。感情運平穩，單身者可多參與公司聚會，讓你有機會接觸到各個部門的同事，開展新的職場人際關係；有伴者總會將伴侶說過的話銘記在心，讓另一半感受到你的用心，也更願意加倍疼愛你。財運欠佳，副業出現虧損，須思考是否仍要繼續投入資金，建議多放一點心力回到正財的經營上。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業運飛黃騰達，近期被主管安排成為洽談專案的負責人，只要善用你的口條與特質，就有望與客戶簽訂合約，並因此獲得上司的賞識。感情甜蜜佳美，單身者可多參加社團活動，有機會在活動中遇見與你志同道合的新朋友；有伴者可主動邀伴侶一同去運動，兩人一起提升健康管理，又可為身體賺到更多健康財。財運普通，最近出門時須特別注意錢財的保管，以免損失財物。