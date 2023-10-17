有些人表現出來的樣子和內心真實樣貌差很多，《搜狐網》運勢專欄點名雙魚座、巨蟹座及天秤座外表看似老實、善良，其實內心充滿陰險，令人難捉摸；其中追求和諧的天秤會利用人際關係上的優勢獲取想要的東西，甚至為了達到目的不擇手段。

▍雙魚座

雙魚座時常給人柔弱、老實的印象，富有同情心，喜歡幫助別人，不過其實內心深處藏著陰險的一面。雙魚有非常強的幻想能力，可以輕鬆編出故事或藉口，掩飾真實動機；有時表現得順從，其實只是隱藏陰謀的手段，他們切換角色自如，可以像天使般無辜，也能如魔鬼般狡猾。

▍巨蟹座

巨蟹座情感豐富、親切且善解人意，對家庭及朋友充滿關懷，不過在看似無害的外表下，其實隱藏著強烈的控制慾望及陰謀。巨蟹善於操縱他人感情，知道如何利用別人的弱點達到目的，也會藉由人際關係取得有利的資源，表現出和諧的樣子，卻在背後操縱事情發展。

▍天秤座

天秤座被視為和平主義者，追求公平及和諧的社交關係，外表顯得友善、平易近人，不過內心卻藏有陰謀。天秤在人際關係上非常有優勢，也懂得利用這點來獲取想要的東西，有時甚至為了達到目的不擇手段。