談感情除了緣份，還必須有相容的性格，《搜狐網》分享星座配對適合度，其中3組合最不適合當情侶，做夫妻也極不相配。即使兩人在一起，也歷經分分合合，若不能互相包容，戀情最終仍難修成正果。
▌水瓶座和獅子座
水瓶不喜歡張揚，但有自己的想法，大部分獅子則很愛面子，喜歡高調。獅子和水瓶在一起時，性格存在著很大的反差。雖然表面上很幸福，但兩人常意見不同，關係也就越來越無趣，不再適合做情侶。
▌巨蟹座和摩羯座
這兩人的關係往往過於膚淺，巨蟹座溫柔大方，摩羯座則比較無聊。巨蟹總是敏感、多疑，和摩羯在一起後，他們更加沒有安全感。時間一久，感覺不再穩妥，戀情自然難以為繼。
▌金牛座和天蠍座
兩個星座的人都很聰明，金牛座特別木訥無趣，卻很在意愛情的穩固，而天蠍座在生活上很有野心，也能包容金牛的歸屬感，但兩人情感不能緊密結合，最終還是走上分手一途。
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