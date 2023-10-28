有些人天生很有貴人運，走到哪都有人願意幫忙，但機會多不見得就能成功。《搜狐網》近日分享3星座明明握有一手好牌，最後卻都打成爛牌，因為他們不懂如何規劃人生，就算擁有許多資源，職場上依舊難以發光發熱。

▎牡羊座

牡羊座執行能力強，想到什麼就會馬上去做，卻常常只有3分鐘熱度，一旦碰到挫折，就會出現中途放棄的念頭，而且個性有時很衝動，即使有遠大夢想，但沒有好好的規劃，也都只是一場夢，牡羊座對什麼事都充滿好奇，有時會禁不住誘惑，建議他們要好好磨練脾氣，有效運用自己的才華，在職場上才有發達的機會。

▎射手座

射手座非常有行動力，性格活潑又外向，容易受到貴人照顧，生來就贏在起跑線上，使他們做事更順利，不過射手座的缺點就是太懶，當事情並未按他們預想的發展，就會想半途而廢，所以難以做出成績，他們確實喜歡探索新事物，但對抽象的概念比較有興趣，腦子經常思考哲學類的東西，現實中則想著走捷徑取得成功。

▎天秤座

天秤座喜歡自由自在的生活，凡事都追求公平，由於氣質非凡，容易吸引不少異性目光，而且貴人運也不差，不過他們比較安於現狀，野心也不大，就算擁有良好的資源，也不太會藉此提升自我，傾向尋找安穩平靜的生活，平庸也無所謂，建議他們嘗試走出舒適圈，或許能看到不一樣的世界，找到更適合自己的定位。