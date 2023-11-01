得罪不吃虧的人，日後絕對吃大虧！《搜狐網》盤點十二星座，其中雙魚、摩羯、處女、天蠍4星座報復心最強，他們表面快快樂樂，但是心眼特別小，只要冒犯他們，等到機會到來，他們就會出手報復，碰到這類型的人一定要小心。

▌第4名：雙魚座

雙魚外表憨憨的，但有時也會冒出邪惡念頭，當然不是那種真的邪惡，不過如果你惹到他們，就不一樣了，他們在背後陰人的功夫也是極強的。平時善良的雙魚被逼急了，什麼事都做得出來。

▌第3名：摩羯座

摩羯平時悶不吭聲，一心專注在工作上，那就小看了他們。很多摩羯是糾結和矛盾的混合體，對於討厭的人，也不會表達出來。為了取得最後成功，他們很能隱忍，甘於吃苦受罪，但如果你得罪他們，他們等到有能力了，就會把所受到的委屈還給對方。

▌第2名：處女座

處女通常有強迫症，習慣於挑剔，也喜歡和自己較勁，永遠追求完美。處女個性相當固執，就算被指出錯誤，也不願聽從，由於他們相當記仇，常把人逼到牆角，因此碰到他們要格外小心。

▌第1名：天蠍座

天蠍是比較腹黑的星座，只是平時沒人招惹他們，他們也不會主動去招惹別人，若是有人不小心惹到他們，君子報仇十年不晚，是天蠍的真實寫照。觸犯了天蠍的自尊心，他們會慢慢折磨你。