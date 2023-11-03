12星座又被分為風、土、火、水四類星象，擁有不一樣的性格特質。日本網站「占TV」近日分享，星座的心智與實際年齡差距，例如火象星座的心智年齡通常比較低，他們個性單純，容易受本能影響，而風象星座則是較成熟，做事不會過於執著。

●火象星座（牡羊、獅子、射手）

火象星座心智年齡比實際年齡低，喜歡靠本能做事，性格比較單純，情緒忽冷忽熱，有時甚至還很衝動，不會考慮太多。

▎牡羊座：不喜歡失敗的感覺，12星座中最不服輸，無論在哪都要跟人比高下。

▎獅子座：個性霸氣又有自信，聽不懂場面話，享受被人奉承的感覺，容易輕信讚美之詞。

▎射手座：做事不怕失敗，勇往直衝接受挑戰，完全不考慮後果，就像一個魯莽的孩子。

●土象星座（金牛、處女、摩羯）

土象星座心智年齡比實際年齡相符，做事穩重，時常關心身邊的朋友，平時會顧及面子，擔心失敗而拖別人後腿。

▎金牛座：忍耐力強又冷靜，若是被別人佔便宜，會一直記在心裡，總有一天要討回來。

▎處女座：非常注重小細節，凡事追求完美，經常自我反思，容易累積許多壓力。

▎摩羯座：善於擬定長遠的計畫，但有時過於執著，反而失去不少機會。

●風象星座（雙子、天秤、水瓶）

風象星座心智年齡比實際年齡成熟，理解能力強，不會過於執著於一件事情，懂得該放就放。

▎雙子座：喜歡接觸新鮮事物，雖然偶時看起來有些幼稚，不過他們內心善解人意。

▎天秤座：無法接受幼稚的行為，時時刻刻都保持成熟風範。

▎水瓶座：不愛與人比較，認為做好自己更重要，所以過得悠然自得。

●水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）

水象星座的精神年齡不明確，雖然理解能力好，但太容易受情緒影響，內心呈現較混亂的狀態。

▎巨蟹座：心思細膩又敏感，容易感情用事，對於親密的人，有著女神級的包容力。

▎天蠍座：心智年齡雖高，但容易被愛沖昏頭，做出幼稚的行為。

▎雙魚座：什麼都來者不拒，個性很單純，心智年齡全看個人性格。