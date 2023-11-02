有些人分手快狠準，但有的人卻喜歡拖。《搜狐網》近日分享3個分手套路最多的星座，城府深且心機重，感情變淡時鮮少主動提分手，而是變得越來越冷漠，他們不想在這段感情中扮演壞人，因此用冷處理的方式逼對方離開。

第3名、雙魚座

雙魚座常被認為是感情中的理想主義者，不過他們其實心眼多且心機重，擁有豐富的想像力，善於編織情感故事，使曖昧對象深陷其中，不愛了想分手時，就採取拖延戰術，變得越越冷淡，使對方受不了而主動提分手，此時雙魚座又會表現得傷心欲絕，讓對方感到內疚，經常在分手後仍與前任保持友好關係。

第2名、天蠍座

天蠍座談戀愛時，經常窺探另一半的隱私，滿足自身的控制慾與佔有慾，天蠍座若發現感情變淡或伴侶變心時，並不會主動提出分手，而是採取冷漠態度，用暗示和諷刺的方式打擊對方的自尊心，使其主動離開，天蠍座就算傷心也不會表現出來，總是裝作不在意，讓對方覺得自己不再重要，天蠍座因而常被認為是感情中的冷血殺手。

第1名、巨蟹座

巨蟹座是分手套路高手，外表看似溫和、善解人意，內心城府卻很深，談戀愛時會刻意製造小衝突，測試對方的忍耐與在乎程度；此外巨蟹座記憶力驚人，與伴侶發生爭執時喜歡翻舊帳，將對方的過錯一一點出來，讓人難以辯解，分手時大多是以淚洗面，打造無辜受害者的形象，將責任推給另一半，使對方產生罪惡感。