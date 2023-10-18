外界如何評價自己，對有些人格外重要。《搜狐網》盤點12星座，其中金牛、巨蟹、天秤特別敏感，很在意別人說的每句話。金牛總是往壞處想；巨蟹深怕別人誤會；天秤喜歡琢磨話中話，他們全都小心翼翼，活得好辛苦。

▌金牛座

金牛是非常敏感的人，對於別人說的每一句話都很在意，他們總是往壞的方向去想，感覺對方就是在指責自己，或者認為是自己說錯話，被對方嘲笑了，金牛害怕給別人留下不好的印象。因為他們不想別人覺得自己是個很差的人，金牛天生缺乏自信心，總會擔心自己哪裡做得不好而惹得對方不開心，所以他們和別人相處時總是小心翼翼。

▌巨蟹座

巨蟹最討厭被別人誤會，所以有時忙得沒時間看手機訊息，也會在忙完後向對方解釋清楚。因為不想讓別人背後說三道四，巨蟹在各方面都儘量保持完美的形象。因此如果有人傳出自己的事，巨蟹都會特別在意，並且不斷琢磨別人說的話。

▌天秤座

天秤是非常有想法的人，他們喜歡研究別人的話中話，有時只是別人無意中的一句話，但是到了天秤耳朵裡就變得很嚴重。其實像天秤這樣做人是很累的，每天都分析別人的話是否跟自己有關，還不如多看幾本書，提升一下自己更好。