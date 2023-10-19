《搜狐網》運勢專欄點名巨蟹座、雙魚座及金牛座待人溫柔，其實內心深處相當敏感脆弱，時常因為小事陷入負面情緒，無法自拔。

▍巨蟹座

巨蟹座相當重視家庭，對家人、親朋好友充滿關心及照顧，很注重生活中的小細節。溫柔的巨蟹禁不起打擊，面對批評格外敏感，別人微不足道的玩笑話，都可能在他們心中成無法癒合的傷口，常常陷入情緒泥淖，無法自拔。

▍雙魚座

雙魚座如同2條游動的魚，總是在現實與夢境中徘徊，在生活中有超凡的創意，且善於觀察，能在細節當中捕捉到他人忽略的美好。雙魚內心極度敏感，能感受到周遭任何一絲變化，對於別人的態度及言語有高度敏銳，一句無心的評價都可能讓他們心中泛起漣漪。

▍金牛座

金牛座穩定、堅定，對生活態度也是如此，深沉而不失細膩。他們享受生命中的每一刻，無論一杯咖啡或一段音樂都能陶醉其中。其實金牛內心非常敏感，無法忍受質疑或批評，這些挑戰都會讓他們感到不安。