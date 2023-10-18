星座專家、塔羅牌老師艾菲爾點名屬龍、狗、牛、兔4生肖以及農曆2月、3月、9月、12月出生的人2024年犯太歲。屬龍各方面都容易出現變化，情緒焦慮不穩；屬狗運勢很糟，做任何事都不順利；屬牛容易招惹口舌、破財；屬兔在工作中遭小人暗算。

▍生肖龍

生肖龍2024年會面臨「刑太歲」、「犯太歲」的雙重太歲力量影響，無論事業、家庭、宅運、愛情、婚姻都容易出現變化及轉折，情緒容易焦慮不穩、忽悲忽喜。做生意合作也會遭遇人事不和的矛盾與誤會。無論遇到大小事情，傾向悲觀、消極、退縮；婚姻、愛情容易鑽牛角尖。

由於運勢起伏大，健康易有損傷，且疾病反覆。建議積福行善、孝順父母，感動上天改變命運；也可以配戴好運飾品，如虎眼石水晶、紫水晶，增添正面能量。

▍生肖狗

生肖狗2024年受到太歲「歲破星」影響，整體運勢變得很糟，做什麼事都不順利。2024年情緒狀態差，經常處於抑鬱、哭泣和不開心的狀態中，人際關係變得孤僻；另外「大耗星」也會讓生肖狗遭遇意外破財、債務增加。

「驛馬星」會讓屬狗的人在職場出現變動，一定要主動求變，千萬不要總是貪戀舒適圈，可以藉由轉換環境為人生迎來全新的改變。可以穿戴好運飾品，像是黑曜石、紅瑪瑙，增添正面能量。

▍生肖牛

生肖牛2024年受到破太歲星影響，運程易有突然而來的破壞、破敗、破財、破損。凡事多招惹口舌，恐有小人作祟，夫妻感情不睦。工作中會因為人際關係不理想導致損失，甚至遇到不公平待遇。

艾菲爾提醒屬牛的人，2024年要以靜制動，因為妄念、妄想、妄動必遭災殃。可以穿戴好運飾品，如黃水晶、瑪瑙，幫增添正面能量。

▍生肖兔

生肖兔2024年害太歲，很多地方都是吃力不討好，努力工作卻遭小人暗算，成果付諸流水，做什麼事情都沒成效。艾菲爾提醒生肖兔2024年一定要謹慎小心，避免與小人起紛爭。可以配戴好運飾品，如鈷金石（青金石）、玫瑰石英（粉晶），增添正面能量。