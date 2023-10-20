有些人平時再怎麼精明，只要一談戀愛就變得癡傻，會不擇手段討好心上人，但卻不一定能感動對方，清水孟國際塔羅小孟老師就點名5星座，即便被另一半當作工具人使喚也不在乎。

▍TOP 5 天秤座

天秤座是很優雅的星座，喜歡和諧與溫和的氣氛，強調和平，所以面對他人的要求很少拒絕，更別說是愛情了，總是想辦法製造出和樂的相處模式，也很在乎「我們」的關係，只要「我們」快樂，幫另一半做事，也沒什麼不好。容易讓另一半覺得「你很好用」、「你沒關係」等現象，而天秤也不太計較，還會幫對方講話，經常讓自己變成附屬品，有事才找、有事才出現的關係。

▍TOP 4 獅子座

自尊心強大的獅子座，總認為自己是最優秀的，所以被需要也是理所當然的事，但都只是自以為而已。獅子座很容易被利用，尤其在愛情中，只要被讚美或被肯定，就會毫無保留的將真心交付給對方，為了愛情跟本身的面子，去20幾公里外買個禮物給心上人，這都只是小意思。獅子座會把對方保護得像公主、公子一樣，不過好在他們愛一個人容易，不愛一個人更容易，算是蠻容易清醒的，即便是淪為工具人也不會當太久。

▍TOP 3 雙魚座

雙魚座很熱情，對愛情有很大的幻想，也容易墜入情網，更會把自己變成對方想要的樣子。儘管本身很有魅力與吸引力，但是多數的雙魚座常會挑選到錯誤的對象，還會為了對方而自我毀滅，因為在感情中，雙魚座很樂於付出，即使還沒在一起，只要是自己在意的人想要的，雙魚座幾乎願意做任何事，不吝付出所有時間、精力與關愛。正是對愛情無條件的付出，所以雙魚常常被騙或被遺棄，在旁人看來無疑是好傻好天真。

▍TOP 2 巨蟹座

巨蟹座是個爛好人，會相信對方說的話，即使知道對方有錯，但還是會給對方機會，因為巨蟹座是個浪漫的夢想家，會很快的對感情陷入想像的空間，甚至幻想未來的發展，同時也很有同理心，會站在對方的立場思考事情，所以常被對方的謊言給蒙騙，只要還得到對方的關心，就算只是一句無心的問候，巨蟹座也會因此滿心歡喜、樂意付出，儘管時常告訴自己千萬要小心，但還是不時會被對方當傻子看待還不自知。

▍TOP 1 金牛座

金牛座天生充滿母性，會給予他人關懷與照顧，就連奉獻自己也無所謂，因為這對金牛座來說是很合理的，天性使然。正因為如此，金牛座對於喜歡的人會慷慨付出，雖然容易察覺到對方心意的變化，但金牛座的固執與執著，在愛情中更不懂轉變，多數的金牛座一旦愛上了就義無反顧，只想著要多做一些、努力想辦法來挽回，就算是被使喚，金牛還是會覺得一切都還有希望，常常是愛情中的犧牲品。