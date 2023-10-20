有些人桃花運旺，面對感情卻非常專一，與異性相處懂得拿捏分寸。《搜狐網》分享4個異性緣佳但不花心的星座，他們用情很深，不會輕易就踏入一段感情，甚至在分手後，還會對前任念念不忘。

▎獅子座

獅子座擁有氣質與獨特性格，容易吸引異性關注，桃花運相當旺，但對感情專一又堅定，一旦有了對象，就會付出一切，把結婚當作愛情的終點，每當有異性主動靠近，獅子座會保持邊界感，不會讓對方有進一步發展的機會，給予愛人安全感。

▎天蠍座

天蠍座個性灑脫又風趣，在群體中容易成焦點，自然也會吸引異性的注意，雖然桃花旺，但他們並不濫情，擇偶標準也很高，絕不隨便陷入一段感情，一旦認定了某個人，天蠍座就不會放手，即使感情走到盡頭，依舊念念不忘。

▎摩羯座

摩羯座普遍顏值都很高，給人高冷又霸氣的感覺，求學階段就是學校風雲人物，迷倒一片女同學，再加上學習成績好，身邊總是有不少異性朋友，摩羯座自身條件優，看人的眼光也很高，感情上屬於「寧缺勿濫」的類型，只把溫柔一面留給喜歡的人。

▎牡羊座

牡羊座做事灑脫且大剌剌，幽默風趣吸引無數桃花，不愛與別人斤斤計較，同時又很講義氣，對於朋友幾乎是有求必應，不過面對感情時相當謹慎，不喜歡到處與別人搞曖昧，只會在愛人面前撒嬌，絕不讓對方沒有安全感。