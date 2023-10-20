有些人看起來傻傻的只是假象，《搜狐網》運勢專欄點名雙魚座、巨蟹座及射手座看起來有些迷糊，其實內心深思熟慮，有著令人出乎意料的聰明才智，總是能克服各種挑戰。

▍雙魚座

雙魚座喜歡活在夢幻世界中，往往被認為不夠現實及聰明，不過他們能敏銳觀察到他人的情感及需求，是個很棒的傾聽者，也懂得用同理心來建立深厚關係，因此在社交圈表現相當出色。雙魚雖然外表看起來有些迷糊，不過往往都能透過智慧克服各種挑戰。

▍巨蟹座

巨蟹座溫和又善良，常被誤解為容易被利用或操縱，然而他們的善良掩蓋了智慧及堅定性格。巨蟹懂得維護親密關係，並在需要時堅強捍衛所愛的人，能夠保持冷靜找到解決方法。儘管巨蟹在外表上顯得柔弱，但內心堅定，能建立強大的團隊及合作關係，在職場中表現出色。

▍射手座

射手座通常被認為是冒險家，追求刺激和冒險，讓人覺得不夠穩定，其實他們通常擁有敏銳的智慧和觀察力。射手充滿好奇心，渴望了解世界各地的文化和思想，知識廣泛。雖然有時候會衝動行事，但聰明的射手能在困難下找到出路，勇敢接受挑戰，不斷學習和成長。