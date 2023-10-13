美國政府近年高喊「美國製造」為核心，令全球生產鏈供應鏈模式從過去的離岸外包，轉為近岸外包、友岸外包（friend-shoring）」，新區域製造體系漸成主流。然而，當前中國資金同樣在席捲越南、泰國和墨西哥等那些被認為是可以代替中國的生產基地，並不斷搶占市場先機。

綜合外媒報導，在美中對峙下，美歐日韓等國近年向東南亞、南亞、中東歐、北美等被視為是「中國+N」的地方加速轉移生產供應鏈，最明顯的包括電子、半導體、汽車、太陽能、紡織、製鞋等產業。但其實，中國業者的腳步同樣快速，中資近年大舉湧進這些國家，在國家力量支持下，甚至可以開出更好的價碼與條件。

當前，中西業者及供應鏈正在這些新興崛起的國家各搭擂台較勁。譬如今年5月，全球最大的純電動汽車（EV）製造商比亞迪（BYD）董事長王傳福在拜訪越南副總理陳紅河時表示，「將擴大對純電動汽車的生產和組裝的投資」。當時，比亞迪已在越南涉足美國蘋果「iPad」的代工業務。

6月底，泰國投資促進委員會（BOI）祕書長納立特更接連與中國電動車企業高管們舉行會談，他強調，泰國將會成為海外電動車企業的生產和出口基地。

數據上來看，2023年1～6月，中國（含香港）對越南的直接投資為27億美元（約合人民幣197.43億元），年增37.2％，大幅超過近年同樣積極布局越南的韓國（約10億美元）。在各國趨之若鶩的越南北部工業園區，當地中文招牌旁邊的角落擠滿年輕人，他們都是為了希望在生產蘋果公司耳機（AirPods）的中國工廠工作。面試者表示，「中國工廠工資高，還會提供宿舍」。

先前，日本企業常抱怨在北越難以吸收到足夠的工人，但中國企業卻能以平均工資兩倍以上的優惠條件吸引人才，迫使其他外企不得不跟進提升招聘成本，卻也因此越來越難以保住在當地生產基地。

報導稱，在美歐國家對中國加大制裁與投資限制下，目前東南亞地區已經成為中國企業「出海」投資布局、延伸企業影響力的優先考量。國際貨幣基金組織（IMF）統計顯示，2021年中國對東協（ASEAN）主要國家的直接投資餘額達到520億美元（約合人民幣3,802.29億元），超過美國（512億美元）。重點是，中資僅在短短3年內就成長了一倍。

其中，今年1～6月按申請額計算，中國對泰國的直接投資為615億泰銖（約合人民幣126.42億元），占泰國外資總投資額的兩成多，位居首位，更比日本多出七成。儘管日本車企這些年透過本土化生產，在泰國的市占率達到八成，但在中國電動車企業投資猛攻下，日企長年獨霸的根基正在動搖。

其實，不僅是東南亞，就連美國身側的鄰國也無法高枕無憂。在成功吸引美國特斯拉（Tesla）投資的墨西哥北部州，汽車懸吊系統等中國系零組件企業的工廠正如雨後春筍般冒出，2021年中國對墨西哥直接投資規模超過6億美元，創下歷史新高。中企看準墨西哥地理位置鄰近美國，且與北美國家簽署自由貿易協定，特別適合中企「拐彎」享受關稅優惠後，出口至美國市場的生產據點。

另從電動車電池不可或缺的鎳來看，在占有全球產量一半的印尼，70％的冶煉廠歸屬中國資本。譬如，日本住友金屬礦山在2022年放棄建設精煉廠之後，取而代之的是中國企業。儘管美歐日國家希望排除中國的原料和零部件生產加工，但若已確立支配權的中國企業縮小出口對象，美歐日的電動車生產很可能會出現問題。

在全球供應鏈重組過程中，這場爭取其他新興製造業國家的競賽，美歐日國家能否戰勝中國？分析人士指出，面對中國的資金與技術，美歐日若不採取與當地聯合研發高端技術等手段，就不會被東南亞等國家當成夥伴，加上中國傾國家之力、結合政治與市場手段支持特定產業出海搶市，令中資企業在戰略、資金、技術、成本上具有強勢競爭力。雄霸全球市場多年的美歐日國家，如今碰上的是更為難纏的對手。