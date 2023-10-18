樺旭能源為樺漢科技(6414)與奇岩綠能科技共同投資，資本額為1億元，其中樺漢持股約60%，奇岩約佔40%，樺旭能源與同業、異業結盟合作，創造互利共存的雙贏局面，目前旗下相關自有產品已陸續開發完成，包括：家用儲能電池(HESS 15KWh)(可搭配5KW~8KW PV Hybird Inverter)、戶外型工/商用儲能電池櫃(BESS 200KWh)，且旗下自有產品也已取得國際針對綠能產業最新制定之IEC62619儲能安規認證。

根據國外研究機構MarketsandMarkets報告指出，全球能源管理系統市場規模將從2023年407億美金以年複合成長率13.2％的速度增長，至2028年將達756億美金，全球能源管理系統龐大市場商機。

樺旭能源表示，考量台灣建築電力是以單向三線(AC 110V/220V)的電力系統，在逆變器的使用搭配上需以消費者使用情形為前題作全面性考量，加上多數家用儲能設備採歐、陸規電力，並使用單向雙線(AC 220V)，因此需兼顧產品技術品質與整體美觀性，樺旭能源所推出的儲能系統，將有別於市場其它同業，包括：電池模組標準化設計，可彈性組合滿足需求容量，且儲能local端的監控系統加入資安管理，避免遭受入侵，儲能系統通訊協議資料與業者雲端平台容易對接，可加速業者時程，搭配BMS自行開發可依電池特性調整，並偵測電池狀態且可即時分析電池可用壽命，以及導入電池安全AI智能分析可對電池的健康狀態做即時預測，並管控其風險也可即時與消防SCADA做連結通報。

樺漢董事長朱復銓表示，樺旭能源儲能產品方案聚焦在分散式儲能系統，提供2kWh、5kWh、15kWh、100kWh等多樣性的儲能系統，可滿足客戶對於尖峰備援電力、節省用戶電費、避免停電損失等的需求，並結合樺漢全球製造、與歐美銷售等資源，鎖定全球包括工業園區、資料中心(Data Center)、智慧工廠、商辦大樓、物流中心、零售商場等市場，積極開拓業務市場版圖，並以台灣市場為跳板，放眼全球國際市場，有助於樺漢集團全體公司加速拓展“綠色轉型”增值智慧方案業務版圖。