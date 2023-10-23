雲林縣水林鄉瓊埔合作農場為提高地瓜產值，自創「阿甘薯叔」品牌，與在地農民契作，今年榮獲產銷履歷達人，並通過全球良好農業規範驗證（Global G.A.P），將地瓜加工品外銷日本，農場負責人蘇嘉益23日表示水林鄉是全台地瓜主要產地之一，希望藉此擴大內外銷市場，增加農民收益。

水林鄉地瓜種植面積達上千公頃，其品質特佳、風味獨特，可說是地瓜的故鄉，近年來鄉公所全力推廣安全用藥的無毒地瓜，農民蘇嘉益因此在水林鄉成立「保證責任雲林縣瓊埔合作農場」，先取得無毒認證，隨後再通過產銷履歷驗證、全球良好農業規範驗證。

蘇嘉益表示，之前已取得地瓜產銷履歷認證，今年首次獲農業部頒發產銷履歷達人證書，感謝農業部的肯定，未來將幫助更多農民取得產銷履歷認證。另外，今年也取得全球良好農業規範驗證，這是全台唯一取得認證的地瓜加工品，因此獲日本市場認同，將地瓜加工品外銷日本。

蘇嘉益說，水林鄉盛產地瓜，但缺乏倉儲、加工產業，須運往其他鄉鎮加工，正好雲林縣政府全力推廣地方創生，於是在縣府協助下申請地方創生，募集資金興建倉儲與觀光工廠，目前已開始營運，除可增加地瓜產值，更能創造在地就業機會，吸引外地遊客來消費，促進地方觀光產業發展。

地瓜農指出，以往地瓜主要是賣給盤商或自產自銷，但價格不高，有了觀光工廠配合契作，農民的收入明顯增加，地瓜的附加價值相對提高，瓊埔合作農場的「阿甘薯叔」品牌，也讓水林地瓜更廣為人知，對於地瓜內外銷有很大的幫助。