旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，歌手黃鳳儀獻上美妙歌聲。（張朝欣攝）

由旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位，運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助共同舉辦的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，逾600名志工到場與會，知名歌手帶來膾炙人口歌曲，用歌聲向辛勞的志工們致上最崇高敬意。

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，歌手高佳群獻上美妙歌聲。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，歌手蘇宥蓉獻上美妙歌聲。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，歌手蔡以真獻上美妙歌聲。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，歌手邱芸子獻上美妙歌聲。（張朝欣攝）

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，歌手凃佩岑獻上美妙歌聲。（張朝欣攝）

「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會由雲林縣政府社會處處長林文志、旺旺文教基金會主任周哲仁等人共同參與，凃佩岑、小辣椒、黃鳳儀、蘇宥蓉、高佳群、蔡以真、邱芸子等7位歌手陸續獻上美妙歌聲，讓志工們沈醉其中，拿著主辦單位發放的螢光筆跟著搖擺唱和，氣氛非常熱絡。

林文志表示，本縣志工隊數從原本的572隊增加到現在652隊，志工人數超過2萬人，志工朋友是台灣最美麗的風景，是安定人心的力量，讓雲林縣處處有溫情，把愛和溫暖分享出去，志工不分年齡，每個人都能加入志工行列，家庭一起當志工，感情可以更和睦，退休後當義工，能讓身心更健康。

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，雲林縣政府社會處處長林文志（右）與600餘名志工同樂。（張朝欣攝）

林文志說，今年短短1周內，演唱會的票就被索取一空，特別感謝旺旺文教基金會周哲仁主任及雲林縣莿桐鄉婦女會關淑華理事長，共同舉辦這麼無私的活動，每次都讓志工們十分期待，精彩的演出不只是向辛勞志工致敬，也希望藉此傳遞更多愛與關懷給社會大眾。

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視、雲林縣莿桐鄉婦女會等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，28日在雲林縣政府大禮堂熱情開唱，由旺旺文教基金會主任周哲仁（右）等人共同參與。（張朝欣攝）

周哲仁指出，他代表旺旺集團董事長蔡衍明來到雲林，一到雲林就想到布袋戲，黃俊雄布袋戲團的雲州大儒俠，訴說台灣人傳統的忠孝節義，教育所有孩子陪伴大家成長。演唱會在全台已舉辦11年，每年12場，其中雲林演唱會邁入第4年，舉辦演唱會需要與地方合作，感謝雲林縣政府、張麗善縣長等人的全力協助。

周哲仁提到，演唱會主要是希望推廣蔡衍明董事長2種觀念，第1是「讓孝順成為一種習慣」，第2是「讓奉獻成為一種榮耀」，孝順父母、尊敬長輩是台灣最基本的傳統，絕不能失去。另外，台灣最美的風景就是熱心助人的志工，如果每個人在家孝順父母，尊敬長輩，在社會樂於志願服務，家裡好，社會好，整個國家就會好。