雲林縣議員蔡孟真（右上）2日於雲林縣議會總質詢對縣長張麗善（右下）提出質詢口湖鄉三分之一被化為綠能發展區，要求縣府有明確的行政作為喊停此案。（周麗蘭翻攝）

雲林縣口湖鄉、四湖鄉、台西鄉今年被農業部畫設3871公頃「低地力地區」擬作為光電發展區，雲林縣府嚴正抗議，要求能源局逐筆會勘，8月間到口湖鄉會勘後發現8成都還在耕作，縣長張麗善表示，能源署對於雲林縣所謂「低地力」發展綠能計畫在那次會勘之後已暫緩。

民進黨籍縣議員蔡孟真2日質詢張麗善，口湖鄉有2574公頃土地被中央畫入光電區，面積占口湖鄉近三分之一，令口湖鄉親很恐慌，自發性到一個一個村莊辦說明會，縣政府應成立專案小組提出對策挽救口湖鄉的命運。

蔡孟真說，她不是反對太陽能，而是要做在對的地方，口湖鄉有九大養殖區，地方努力好多年終於看到產業與觀光的曙光，若三分之一拿來種電，勢必對口湖鄉造成極大衝擊，希望張麗善的「光電三不三要原則」要落實。

張麗善答覆，自從農業部在雲林縣畫出3000多公頃低地力地區，她就向中央反應要雲林縣兼具糧食安全又配合中央能源政策是互相矛盾，要求能源署逐筆勘驗低地力農地，8月間到口湖勘查發現8成土地都在耕作。

她說，能源署原訂會勘口湖、四湖、台西3個鄉，看完口湖鄉土地後，得知其他土地也都是國土計畫的農一、農二土地，繼續會勘也沒有甚麼意義，該計畫暫時喊卡，這都是縣府積極反應、訴諸輿論、實際佐證的結果，縣府會再向中央來反應民意代表、鄉親的憂心，呼籲中央從長計議農漁業大縣未來的發展，不要短暫以能源政策為名行破壞農漁業之實。

建設處長李俊興指出，該處將於與能源署第11次工作小組會議提出是否需要那麼廣大面積施作漁電共生，以及反應綠能政策要如何在有秩序的條件下發展。