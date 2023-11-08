心來富會所把會員視為團體一員，每個人都分配工作，可參加餐飲組、行政組，在工作日中學習會務工作與多元活動。（雲林縣府提供）

雲林縣精神障礙者約4600多人，多數因疾病之故怯於社交，家人也不放心他們外出，縣府社會處去年在斗六市成立雲林縣精神障礙者協作模式服務據點「心來富會所」，提供病友可以放心復原重建生活的據點，明年將於虎尾再設一處。

目前心來富會所會員近40人，周一至周五每天都有排課程、工作、活動，上月的行事曆有健身課、藝術講座、時間管理講座、行銷講座、食療講座、果凍花講座、手作餅乾、看電影、慶生、菜單提案大會、公共事務會議、旅遊、工作日。

心來富會所把會員視為團體一員，每個人都分配工作，可參加餐飲組、行政組，在工作日中學習會務工作與多元活動。

社會處指出，病友只要持身心障礙證明即可加入心來富會員，有些是主動加入，許多是家人鼓勵下前往，透過多元活動重建自信，病友及家屬迴響都不錯，斗六的服務據點是個起步。

縣長張麗善表示，將視海線各鄉鎮需要服務人數與需求，再於虎尾規畫1處社區精神會所，把社會福利安全網架設得更完整，避免有遺憾發生。

張麗善說，雲林縣社會安全網評比今年成績98.4分，是全國第一，感謝各相關單位、公私部門協力，街友的生活也是縣府關注重點，設法使他們有生活目標。

社會處表示，縣府列冊輔導的街友45人，其中流浪街頭街友18人、接受安置服務街友27人，依狀況提供關懷訪視、保暖物資、乾糧食品、福利轉介、現金補助、收容安置、轉介就業服務，人安平安站等民間團體定點提供熱食、發放物資、提供沐浴、義剪；近期登革熱疫情升溫，也主動夜訪發放防蚊液、蚊帳給街友，保障街友的健康安全。