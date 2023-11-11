2023城市書展開跑，以「閱讀高雄，閱讀世界為題」，11日在高雄市立圖書館總館舉辦開幕儀式，活動前一周周末連續5場與港都美食講座在承億酒店及承風書店連續展開，為城市書展揭開序幕，而此次城市書展期間攜手70家出版社及40家獨立書店聚集於港灣書展，以及百場質感講座、假日草地市集、八大特色書展，和睽違18年的高雄世界詩歌節做結合，讓民眾以不同體驗感受閱讀能量。

高雄市長陳其邁表示，閱讀力是市民的競爭力，高雄一路以來從新建總圖、區區有分館，在文化教育的建設成績有目共睹。「2023年高雄城市書展」以「閱讀高雄．閱讀世界」核心，在大家共同走過疫情之後，在高雄開啟實體的國際交流，希望大家能夠透過閱讀，可以接軌世界，並且持續讓世界看到高雄。

陳其邁說，2005年參與高雄世界詩歌節朗讀曾貴海醫師的詩作〈明日新城〉，這次高雄城市書展形象影片引用〈明日新城〉，畫面歷歷在目，很高興相隔18年高雄城市書展結合「高雄世界詩歌節」，邀請民眾不要錯過這個難得的盛會。

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，「2023高雄城市書展」除了與睽違18年的「高雄世界詩歌節」結合，本屆高雄城市書展含括文學、電影、影劇創作、漫才、美食等主題，更齊聚40家獨立書店70家出版社，匯聚百場質感講座及舞台展演，以及帶領民眾體驗傳統技藝，多元的閱讀活動體驗，豐富了今年度的高雄城市書展。邀請大家能持續透過閱讀參與，感受高雄的文化能量，看見世界。