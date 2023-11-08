講師吳哲宇於双融域帶來「演算藝術之夢」講座，除了介紹藝術與科技的融合，更現場即興生成式沉浸展演。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

為讓青年更具職場競爭力，新北市青年局今年舉辦30場「青年數位科技趨勢講座」，邀請20位在數位科技不同領域的專業人士擔任講師，吸引了超過1500名民眾參與。其中以 AI 相關的 ChatGPT 系列課程、AI繪圖課程，以及位於台北101的沉浸式場域「双融域」舉辦的講座最受好評，學員們滿意度均高達九成以上。

新北市青年局長邱兆梅表示，在瞬息萬變的數位時代，數位科技技能已成為職場必備的核心能力，為幫助青年在未來職場中取得競爭優勢，積極舉辦各式課程及講座，包含 AI、ChatGPT、Google Bard、元宇宙等領域，並邀請業界專家分享實務經驗，培育青年的數位技能，拓展職涯視野提升競爭力。

參與講座的學員中，林同學表示最喜歡ChatGPT系列課程，尤其「ChatGPT在法律上的應用」讓他收穫滿滿，學到如何操作ChatGPT使學習更有效率，對學業生涯有很大幫助。

另一名郭同學表示，他對双融域舉辦的講座「演算藝術之夢：從墨雨互動到萬物公式」印象深刻，除了介紹數位科技與藝術的結合外，也認識 5G 沉浸式數位展演平台的應用態樣，更親自體驗沉浸式場域的魅力與當期展覽「萬物公式」，感受藝術科技展演新形態。

「青年數位科技趨勢講座」為青年提供了30場多元主題的講座，裝備青年數位技能，拓展職涯視野，提升競爭力。青年局將持續舉辦類似活動，為青年提供更多學習和成長的機會，助青年實現職涯目標。