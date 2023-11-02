雲林縣各鄉鎮市村里常有門牌遺失、破損或斑駁老舊難以辨識，為利各機關及民眾通訊尋址便利，雲林縣府今年編列預算分海線、山線，提供民眾換發，原本戶政規費是1塊門牌40元，今年及明年登記換發期間都免費。

縣府民政處去年先以大埤鄉為試辦，有3成民眾需換發門牌，7成表達不需要，總計換發1998面。縣府府決定全縣接受主動登記換發，即日起年底是海線的11鄉鎮、明年初是山線的9鄉鎮。

縣府指出，希望藉由換發門牌提高鄉下民宅門牌辨識度，增進尋址、通訊、尋親、訪友的便利性，也有助於提升郵務送達正確性，以及消防、醫傷救護的速度。

據統計，雲林縣全總計24萬6000多戶，山線、海線各一半12萬多戶，先從海線換發的原因是破損情形較嚴重。

縣長張麗善表示，為避免讓欲登記換發門牌民眾舟車勞頓，憑身分證或戶口名簿至各村里辦公處或各戶政事務所登記即可。

雲林縣沿海鄉鎮離行政中心最遠的是口湖鄉外傘頂洲的4戶，民政處表示，只要民眾登記都會換發。

雲林縣戶政規費中門牌訂製是1塊40元，材質為鋁合金，採背貼式。縣府即日起啟動登記換發作業期間，免繳規費40元。