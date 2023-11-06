由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)主辦的「2023踩漾雲嘉」自行車漫遊活動，5日於雲林口湖遊客中心舉行，活動以「雲林-椬梧×We Ride」為主題，搭配目前雲嘉南濱海秋、冬最夯的候鳥季，規劃由專業鳥導帶著遊客，騎乘自行車進入各個賞鳥熱點進行導覽。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會洪崇元理事長、金湖休閒農業發展協會蔡云姍專案經理、嘉義縣布袋街區觀光發展協會陳啟宗總幹事及臺灣野鳥保育協會黃蜀婷理事蒞臨現場，並且雲林縣長張麗善、雲林縣議會副議長蔡咏鍀及議員黃文祥也指派代表到場為活動鳴笛啟動，今日活動由喜愛自行車運動的音樂才女康倪媚擔任活動嘉賓，跨界「生態×音樂×運動」，現場計有兩百位以上車友齊聚賞遊濱海風光。

雲嘉南管理處許宗民處長表示，「2023踩漾雲嘉」活動規劃為滿足不同族群，以「自在慢遊接駁的方式」及「深度導覽觀鳥小旅行」，讓喜愛自行車運動的車友們，能漫步享受迎海風吹拂，加上目前在椬梧已有尖尾鴨、赤頸鴨等超過千隻各種雁鴨，沿路就能欣賞成群飛羽，充分體驗雲林海濱之美。

在路線規劃上，由口湖遊客中心出發，途經雲146線、顏思齊故事館、成龍濕地、椬梧滯洪池、口湖濕地等地點，結合秋冬最夯賞鳥體驗，並添加了在地知性與人文等特色，期盼雲嘉南的自行車路線能成為全國廣為人知最舒服的路線。

另外雲嘉南管理處還規劃了嘉義場次，將於11月18日舉辦，內容豐富，參加小旅行還加碼贈送「蒜頭糖廠五分車車票(限當日搭乘)，邀請還沒有報名的朋友把握機會，快至活動通Accupass網站報名參加，報名網址https://www.accupass.com/go/chiayibeauty2023，更多詳情可上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。