彰化縣北斗鎮10月間發生電動自行車充電起火事件，造成18部電動自行車慘遭波及。（彰化縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

別再亂改了！電動自行車已成為許多移工的交通工具，但部分移工為追求極致效能，擅自改裝，導致火燒車事故頻傳，日前更曾發生2件電動自行車充電中起火，並波及20幾部電動自行車的事故。彰化縣消防局今天呼籲電動自行車車主勿擅自改裝，避免釀災。

北斗鎮上月發生2件充電中電動自行車火災，消防人員與警方調查，發現均為外籍移工使用，並查出2案起火電動自行車皆停放於工廠內部停車區，其中1件波及18部電動自行車，2案共造成20餘輛電動自行車損壞。

該案經消防局調查，發現起火車輛車體及電池動力系統經過使用人自行改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災，有鑑於此，呼籲電動自行車車主勿擅自改裝，換裝來歷不明鋰電池或增改電子控制系統，將大幅提高電動自行車火災風險。

消防局指出，《道路交通管理處罰條例》規定微型電動二輪車最大行駛速率每小時25公里以下，因此有不肖業者看準使用者有提升時速的需求，於網路販售改裝鋰電池，或私下提供改裝控制裝置解除速率限制服務，藉以加大馬力提升行駛速率，此舉不但增加車輛故障機率，更可能造成火燒車意外。

該局統計彰化縣2021年至2023年已發生24起電動自行車火災事故，品質不良鋰電池容易發生熱失控，過充、過放或碰撞都可能造成電池溫度升高起火燃燒，因此，購買電動自行車應選購經交通部型式審驗合格之產品，並嚴禁改裝。

該局提醒民眾要防範電動自行車自燃起火，請謹記以下5點，首先是要選購經交通部型式審驗合格商品，電動自行車應有紅色閃電標識；勿自行加裝、改裝鋰電池及電氣系統；使用專屬充電器；發現電池或電氣系統故障應立即檢修；充電時應避開樓梯間、通道或出入口處，並與易燃物保持適當距離。