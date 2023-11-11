《富都青年》於中山大學放映，迴響熱烈。（甲上娛樂提供）

金馬影后李心潔首度出任監製《富都青年》榮獲今年金馬獎7項提名，導演王禮霖特別帶著吳慷仁、陳澤耀於本週起舉辦校園巡迴放映活動，場場都是秒殺爆場，學生們看完電影後踴躍提問拍攝幕後花絮，飾演哥哥的吳慷仁和弟弟陳澤耀分享他們在開拍前特別深入富都當地市場工作，吳慷仁學殺雞、陳澤耀當翻譯，和來自各國的移工一起相處生活，意外發現這群他們在自己的生活圈同樣有很多開心的時候。電影忠實呈現馬來西亞社會底層樣貌，吳慷仁更發自內心地說：「這是一部很寫實的電影，但不是在賣慘。」片中飾演聽障者的吳慷仁無法說話，全靠眼神、肢體動作詮釋角色，令現場觀眾無比動容。

向來關注社會議題的導演王禮霖為與學生近距離互動，本週起舉辦北中南校園巡迴放映活動，迴響相當熱烈，在片中吳慷仁、陳澤耀所飾演的兄弟檔從小就沒有公民身份證，在馬來西亞繁華市區裡最破敗的富都地區生活，無法享有福利之外更要隨時躲避警察盤問，兩兄弟個性迥異也時常鬥嘴，但兄弟之間依然互相扶持，催淚劇情讓不少學生淚腺潰堤，電影不只兄弟情深，也探討移工、國籍身分問題，在監製李心潔的支持下，導演王禮霖為本片做了詳盡的田野調查，讓電影既貼近現實又觸動人心，他透露：「電影中有一場戲，自己寫完劇本時就哭到不行！」讓還沒有一睹為快的觀眾直呼期待。

片中吳慷仁飾演在馬來西亞社會底層生活的聽障者，坦言因為皮膚白皙的模樣，剛到富都地區時很明顯被視為客人看待，為融入當地移工族群，常和陳澤耀勤跑菜市場和移工相處，和關係好的移工也能有說有笑，「有次我和移工們去上廁所，剛到那生活的時候，都不會被正在掃廁所的清潔阿姨驅趕，拍到最後，我就像當地生活的人，清潔阿姨也認不出來，大聲喝斥趕走我和旁邊的移工朋友，那時候我就覺得我真的成為他們的一份子了。」吳慷仁在台灣就學習手語技巧，到馬來西亞後也上課學習當地專用手語，陳澤耀陪著他一起學，最後意外也學會手語，陳澤耀說：「我和哥哥一起上課，久了就學會手語，片中有一場戲，我自然而然用手語演出，演完發現現場的大家都哭了，導演和監製心潔姐都哭成一片。」兄弟情感不言而喻。

《富都青年》將在12月1日正式在台上映。