入圍金馬獎7項大獎的《富都青年》由王禮霖執導，吳慷仁、陳澤耀領銜主演，3位在本屆分別入圍最佳新導演、最佳男主角、最佳男配角。10日在金馬影展舉行星光首映，吳慷仁受訪提及，當初為了更貼切角色，在馬來西亞待了一陣子，期間被監製李心潔找去談心，一場「自我揭露」的對談讓吳慷仁感觸掉淚。孰料，吳慷仁話鋒一轉竟然說：「我收獲了一場心理諮商，但李心潔卻給陳澤耀看性愛片」

吳慷仁笑鬧陳澤耀說：「大家可以下標『李心潔給陳澤耀看A片』！」事實上，因為2位角色在片中的需求不同，陳澤耀有一些「激情戲碼」需要做功課；而吳慷仁則是得以更深層的演技面對觀眾，所以才會有此差異。吳慷仁為了演出《富都青年》犧牲頗大，瘦身、曬黑、練手語樣樣來，還得到菜市場學殺雞，他也感慨表示：「這些人真的活得很辛苦，我記得我坐公車時都不敢碰到椅子，因為手掌、手心都是雞血。」

陳澤耀、吳慷仁在片中飾演無血緣關係的兄弟，2人戲外也建立起像兄弟般的好交情。陳澤耀更直言：「我們2人不需太多話，我也知道他有他的功課要準備，就不會一直去煩他。」吳慷仁透露，在他開始減重前有跟陳澤耀去吃一頓好吃的，陳澤耀笑瞇瞇補充：「吳慷仁特別喜歡吃燒賣！」。吃完燒賣，陳澤耀還帶著他去整骨，是不是因為身體最近感到不適？吳慷仁則說是因為飯店的床睡得不太舒服「但沒有很嚴重，整骨師也沒有多說什麼，我不是『練武奇才』啦！」

提到入圍心情，導演王禮霖引用吳慷仁在《有生之年》台詞笑言「讚讚讚」，更說入圍就當得獎了，陳澤耀也說很開心，知道時很激動很澎湃，尤其跟導演合作了很多年，「真的很謝謝金馬，讓我來到這個大家庭。」