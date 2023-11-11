67歲金馬影后陸小芬暌違25年重返大銀幕之作《本日公休》，不僅已在今年北影封后殊榮，又讓她第3度問鼎金馬最佳女主角獎，片中她傳神地演繹了理髮店老闆娘「阿蕊」，是早期台灣女性的縮影，奪獎呼聲極高，她接受本報專訪時，雖也得意自認「這是我最高境界的演出」，但她說「我為什麼能演得好，我和我媽媽都是生長在這種環境，從小耳濡目染」，若是以前遇到同樣的劇本，沒有能力勝任，「我也是這樣一步步走來，那些經歷都變成我演出的養分」。

陸小芬前2次入圍金馬分別是1983年《看海的日子》及1993年《十八》，更憑藉前者拿下影后頭銜，她坦言「以新人來講金馬獎就是最大的肯定和目標，所以第一次是拼死拼活為金馬而演」，這次則對於是否能拿獎已不是很在意，「隔了這麼久回來，能夠再度入圍，對我來說已經覺得是至高無上的榮譽了，最重要的是，回歸到電影人的大家庭，那種被溫暖擁抱的感覺，今年正好是金馬60 ，可以參與這個盛宴，我跟陳坤厚導演1988年合作完《桂花巷》後，就沒有碰面了，他正好是本屆終身成就獎得主，也期待見到大美人林青霞。」

陸小芬在《本日公休》中傳神地演繹了理髮店老闆娘。（威視提供）

息影超過20年後再回歸，陸小芬笑說「最大的不同就是以前電影上映後便沒事了，頂多是跟劇組一起開個記者會面對媒體，沒有什麼映前、映後活動，所以我們演員跟觀眾永遠就像是隔座山，他們只知道我在影片中上呈現出來的模樣，不知道我私下的狀態 」，但她很開心能夠因此走進人群、聽見觀眾的聲音，難忘有位男大生看完後，因想到自己許久沒跟母親講話，抱著陸小芬痛哭長達5分鐘，「他擁抱我，身體是熱的，那種感受非常強烈，很真實且發自內心的情緒，我覺得現代社會比以前冷漠很多，人與人之間很需要這樣的互動」。

這樣的「人情味」也正是《本日公休》的成功之處，陸小芬表示自己當初被打動、願意復出的原因，「雖然沒有什麼高潮迭起，但整個故事很純樸，離不開這塊土地的人跟情感，導演並不是為了要拍部電影去寫一個虛構的故事，這個劇本從小就在她的意識裡了，這麼真實跟貼切的對白，所以才會這麼感動人心」。

陸小芬息影超過20年後再回歸，很開心能透過映前映後活動聽到觀眾的聲音。（陳俊吉攝）

這次在片中扮演一位溫柔又強悍的傳統母親，她說高齡87歲的母親因身體狀態不方便出門，還沒看過該片，父親則正好在拍攝時病逝，「但我知道他一定有看，而且有來給我加持，因為我一直有感受到一股無形中在支持我的力量」。她也感性分享，父母一直以來都是自己最忠實的觀眾，雖然會支持她演出的每部的作品，但難忘年輕時，自己曾因媽媽的一句話，「去戲院排隊買票很累欸，你演個電視劇，讓我在家裡用遙控器就可以看好嗎」，當時她也聽話照做，去演八點檔，但最後仍覺得不太適應那樣的拍攝模式，因日以繼夜、不眠不休地拍戲，身體也出現了警訊，每天疲憊不堪，便選擇暫別演藝圈。

但她表示自己就像片中阿蕊一樣從未想過要退休，「因為演出是我最熱愛的，我每天在我家樓下的試聽中心看很多好電影」，只是在讓身體調整到最好的狀態等待一個讓她可以發揮的劇本。而休養期間，她也沒有停止學習，「我不太鼓勵人家退休，因為退休就表示你都不成長，連最基本的代謝都會緩慢，整天眼睛看著天花板，我覺得生命就是藉由學習和成長，才會有更好的力量，讓你看起來更年輕，也比較不容易生病」，每天都過得相當充實，透過運動、禪修、靈氣等，讓自己沉潛淨化，「不可能一天到晚都找醫生嘛，這個身體得藉由你自己來療癒，要找到適合的方式恢復到健康的狀態，你在一個工作團體裡也可以很和諧」。

陸小芬認為現階段就是自己最好的狀態。（陳俊吉攝）

陸小芬認為現階段就是她最好的狀態，因為已懂得如何善待自己，以前情緒易受他人影響，「曾經的我也是很忙碌，然後帶著憤怒過每一天，連覺都睡不好，精神沒有因為睡眠得到完全的放鬆，隔天就會非常疲憊，這樣惡性循環，就發現怎麼事事都不如意，因為內心有一股負能量，與外面的頻率都不能共振，最後靈魂也會扭曲，久而久之就會產生疾病，包括精神方面的」，如今她藉由靈修等課程，學會放下，「人到了一個極限的時候就會本能地去做反思，既然不可能改變別人，就不要把這些糾結帶進生活中」，碰到不好的事情，也能夠處之泰然，「當作沒這件事發生，在我的意識裡直接刪除，不要留下任何痕跡」。

陸小芬繼續補充「但真的要願意改變，需要勇氣下定決心去做，現在的狀態我很喜歡，因為我覺得自己非常的健康且快樂，然後更有創造力了」，演出期間，她也是除了家人可以聯絡上外，其他訊息或電話一律不回，好讓自己可以全心全意在角色上，「不被這些雜事影響後，我更看得進去那些好的電影跟故事了」。而談到演出該片後邀約不斷，陸小芬直言「確實對於演出比較不會那麼抗拒了，覺得還是有機會碰到不錯的劇本，而且發現很多年輕導演他們對電影的熱愛跟投入，真的很吸引人」，但不想再和以前一樣怕得罪人就來者不拒，會給自己一段時間歸零，調整一下狀態，「讓我有一個新的氣象，再重新出發」。