立法院院會今三讀通過《義務役服役期間提繳退休金條例》，明定由政府為役男依薪水按月提繳6％退休金，以累積其職涯退休所得，退伍後再依各職域適用退撫法令辦理退休制度銜接。條例並預計自2024年1月1日起施行。

《義務役服役期間提繳退休金條例》規定，役男於服役期間，得按其所支領每月薪額（俸）及加給的總額，準用勞工退休金月提繳分級表的規定，於6％範圍內，自願提繳退休金；其自願提繳的退休金，不計入提繳年度薪資收入課稅。提繳退休金所需經費，由主辦機關編列預算支應，包括國防部、海委會海巡署及國安局與內政部。

對此，國民黨立委李德維表示，國民黨團支持這項法案通過，但執政黨將義務役從4個月延長為1年，施予小惠卻沒有讓國人和平避戰的期待，國防部邱國正也提到戰爭爆發，哪裡都是戰場，去年國防部也說未來義務議會補實志願役的編缺，經濟學人也稱台灣是地球最危險地區，美國現在也積極協助台灣重整軍備。

李德維指出，副總統賴清德說他當選總統，兩岸發生戰爭機率最低，但是現在看起來並非如此，對於賴清德指控國民黨用戰爭恐嚇國人是非常錯誤，國民黨哪裡有本事指揮美國對台政策，更不可能影響經濟學人稱台灣為全世界最危險的地方。

民眾黨立委邱臣遠表示，明年開始義務役役期恢復為1年，由國家為其提繳退休金，募兵越來越困難，因應兩岸情勢緊張，恢復義務役期為1年有其必要，該三讀法案顯得特別即時與重要，也象徵我國全民國防決心。