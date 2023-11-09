侵門踏戶！ 陸船越界捕魚還蛇行，海巡強勢靠船逮13人。

苗栗通霄外海8日傳出1艘陸船越界捕魚，期間還不斷蛇行，台中海巡隊派艇強勢靠船登檢，漁船上一大堆漁獲當場海拋，總計押回船上陸籍康姓船長等13人，移送台中港海巡基地碼頭偵辦。

海巡署第三海巡隊指出，線上巡防艇PP-10035艇，當天執行海上巡邏勤務時，於通霄外海20浬處海域，發現大陸漁船「閩惠漁號」越界作業，海巡人員立即廣播要求停船受檢；經多次鳴笛廣播後，「閩」船不停船還加速蛇行逃逸。

海巡人員當時冒著海象高達9級、浪高達3米的狀態下緊追不捨，最後成功強靠其漁船登檢，經查「閩惠漁號」船上計有陸籍康姓船長等13名男性，鐵殼船體約230噸，船上未發現豬肉製品，漁獲約250公斤均依法海拋。

海巡署第三海巡隊表示，「閩惠漁號」非法越界捕魚事實明確，依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，將其船長、船員等13人押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

海巡署第三海巡隊指出，另防範非洲豬瘟等疫情，目前實施登檢時，確實清查船上有無大陸豬肉製品，且於執行後續扣留、留置相關作業時，加強防疫措施，以杜絕疫病入侵。

海巡署第三海巡隊表示，中部海域時有大陸漁船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，各海域艦船艇超前部署，規畫聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標。

海巡署呼籲民眾，若發現海上任何不法，請撥打海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。