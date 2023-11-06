美、中軍艦3日出現在太平島周邊12浬附近，引發關注。對此，國安局長蔡明彥表示，海巡署對太平島有規畫例行的船艦巡弋航次，也會陸續較大的船艦部署到太平島。

立法院外交國防委員會今（6）審查國安局預算，國民黨立委江啟臣關切美國與大陸船艦迫近太平島的情勢，並提到太平島肉眼可看見美中間船艦對峙，這些恐對整個區域情勢上造成不可預測的擦槍走火。蔡明彥則表示，國安局對中共在南沙太平島當地活動的樣態，都有作分析，包括高、中、低強度狀況的因應方案。

江啟臣也提到，過去他一再提案海軍陸戰隊回南沙，但一直沒結論，這次審預算他又再提一次主決議，並質疑「為何東沙有海軍陸戰隊進駐，但南沙太平島不考慮？」在目前情況可能有擦槍走火風險時，連基本嚇阻力都不足以構成，就有可能被進犯。蔡明彥則表示，海巡署仍有規劃定期巡弋，目前較大型船艦將陸續部署太平島，應能穩定地區情勢。

針對江啟臣建議陸戰隊回防太平島，蔡明彥表示需要整體評估，依照實際狀況研議要採取的行動，若情勢不對，任何動作也有可能變成挑起區域緊張情勢升高的指標，必須仔細評估，國安局將針對實際南海狀況進行意見提供各單位參考。