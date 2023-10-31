海洋委員會主委管碧玲（右上）於10月30日視察粉鳥林安檢所並探視兩隻綠蠵龜。（摘自管碧玲臉書／林瑞益高雄傳真）

兩隻綠蠵龜於10月29日誤觸進港漁船「億昇66」的定置漁網，檢查人員即將海龜帶回粉鳥林安檢所置放於水桶內實施保溼工作，檢視海龜生命跡象良好。海巡署人員已經於10月30日下午於東澳灣野放綠蠵龜回大海。

海洋委員會主委管碧玲於10月31日在臉書分享視察粉鳥林安檢所與兩隻綠蠵龜結緣的過程。她說，根據回報，兩隻綠蠵龜虛驚一場，一切平安，已經在30日下午3時45分經宜蘭縣政府及鯨豚協會評估，兩隻誤捕海龜活動力良好，在東澳灣野放回大海的家了。

管碧玲的貼文指出，其中一隻綠蠵龜是於10月15日誤捕的同一隻海龜，當時現場檢視發現牠的左眼有小畸形，但是眼睛對外界反應正常；那天海龜左右前肢關節處有淺層傷口，前肢活動正常，背甲腹甲有少量藻類，腹甲有ㄧ大顆藤壺，現場有幫海龜清潔傷口。這次又被誤捕，真是不捨。

管碧玲感謝誤捕海龜的漁民善待海龜，以及感謝海保署、海巡署、宜蘭縣政府農業處畜產科及中華鯨豚協會等的協助。管碧玲祝福兩隻海龜野放後能平安。