海洋委員會、科工館於今（27）日舉辦「海洋有愛、學習無礙」活動。（海委會提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會、科工館於今（27）日舉辦「海洋有愛、學習無礙」活動，在教師節前夕，海委會安排溫馨的教師節慶祝儀式，海委會主委管碧玲與特教師生們一起切蛋糕，學生們也大聲說：「謝謝老師，謝謝校長，教師節快樂。」

開幕活動由高雄特殊教育學校舞獅隊和海巡署東南沙分署同仁帶來精彩表演，炒熱氣氛。管碧玲致詞時說，海洋生態十分豐富熱鬧，有鯨豚、抹香鯨、海豚、螃蟹、蝦子、海藻、海草等等，綠色植物行光合作用，海洋替地球製造50％的氧氣，民眾每呼吸的一口氧氣有一半都來自海洋，所以海洋很重要，要保護海洋。

管碧玲也希望，要讓海洋變成是沒有障礙的地方，要讓所有的國民都是海洋之子，讓大家都沒有障礙地親近海洋，這是海委會的重要責任。

監察院國家人權委員會監察委員王榮璋致詞表示，台灣是海島國家，除透過教具教材體驗外，也可以在海邊玩水或坐船看海，更可以體驗潛水。在台灣已經有一群身心障礙朋友們在過去10年有將近百人已取得潛水執照，未來除親近海洋之外，也可以投身海洋之中，其中包含20位身心障礙朋友們取得潛水教練執照，可以教導身障朋友熟悉海洋、潛入海洋、享受海洋。