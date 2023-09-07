超思巴西蛋爭議越演越烈，農業部長陳吉仲昨親上火線澄清爭議，公布相關合約資料等，卻被揪出合約內更多說不清如「代收轉付」等疑點，國民黨立法院黨團7日赴監察院舉行記者會，告發陳吉仲涉嫌圖利超思。

黨團副書記長王鴻薇表示，陳吉仲昨親上火線是提油澆火，根據當時的農委會2月24日公文，行文給衛福部時，公文是提到規畫開放專案進口。陳吉仲失職失能，造成市場混亂大缺蛋，「陳可以是一個笨蛋，但看到黑箱採購到現在也說不清楚，甚至淪為業者的發言人，陳變成了一個壞蛋。」如果政府官員是笨蛋又是壞蛋，難道不能處理嗎？希望監察院本於職權，對陳吉仲這樣的官員予以彈劾跟懲處。

國民黨立委洪孟楷表示，昨天陳吉仲公布的合約明寫著是3月1日開始的合約，但超思是3月2日才復業，一間尚未復業的公司可以跟當時的農委會簽3月1日的合約，是見鬼了嗎？農委會完全沒有把關機制，不知道簽約時超思仍是停業中，還未復業嗎？

洪孟楷指出，另外農業部需告訴國人，巴西5月爆發禽流感，6月28日農委會公告巴西是禽流感的疫區，中間時間進口了多少顆雞蛋，以及是巴西哪個生產牧場產出的？日本禁止巴西兩州生產的雞蛋銷往日本，是不是日本人不要的雞蛋往中華民國傾銷，請陳吉仲好好面對國人。

國民黨立委林德福表示，陳吉仲像超思代言人，只要收到報價單就可以代收轉付，超思可說不必花本錢就能做生意，甚至超思除了報酬率8％以外，到底報價當中有沒有加入其利潤，全民對此打了問號。希望監察院好好查，尤其是檢調單位，不要看顏色，該辦則辦。

新北市立委參選人林國春說，監察院職責為調查所有中華民國公務人員違規違法的事項，理應要主動調查，今天舉發陳吉仲不法的情況，就是希望讓所有的民眾知道真相，讓全民共同監督政府。

國民黨立委游毓蘭說，陳吉仲的笨已讓外界質疑，這個政府還有任何執政的能力嗎？因為根據公布的合約，裡頭提到的付款是指，只要提出報關的報價單之後，就要開始分期付款，陳吉仲說超思是自己墊付，如果不是笨就是已經糊塗了。