國民黨指控基泰、超思、綠能等案，連駐美代表蕭美琴也拿過翁茂鍾政治獻金，背後都指向民進黨相關人士；民進黨發言人張志豪今表示，正告國民黨，作為最大在野黨，開記者會應有事實根據，民進黨已委請大選律師團針對上開言論蒐證，毫無依據，就應該道歉，至於抹黑言論涉法的部分，不排除進行法律行動。

根據政治獻金查閱平台，一共有5筆來自翁茂鍾捐贈，包括蕭美琴109年立委選舉10萬元、王定宇109年立委選舉10萬元、林燕祝（國民黨）109年立委選舉10萬元及107年各捐給民進黨10萬及1萬元。

台南富商翁茂鍾遭監察院查出多年來以招待、餽贈方式經營政治人脈，尤其檢調司法更是他用力甚深之處，國民黨昨天記者會指控，近期台灣重大弊案「基泰、超思、光電」等，千絲萬縷的關係都指向史上最大司法醜聞案主角翁茂鍾，呼籲民進黨主席賴清德。

國民黨還翻出翁茂鍾曾捐政治獻金給外傳將擔任賴清德副總統候選人的蕭美琴，質問賴清德是否要出現說清楚？「為什麼超思、基泰、光電通通都跟翁茂鍾有關係？」而翁茂鍾又是民進黨的贊助人，質疑這些背後集團都跟民進黨有千絲萬縷關係。

張志豪表示，昨日遭指控的相關當事人都已出面澄清，相關案件並不相涉。他要嚴正質問國民黨，作為最大在野黨，一再以抹黑造謠的方式開記者會，有失黨格；請問超思和基泰之間有什麼關聯？相關指控毫無事實根據。

他強調，民進黨正告國民黨，作為最大在野黨，開記者會應有事實根據，如果毫無事實根據，一再抹黑、造謠跟攻擊，民進黨已委請大選律師團針對上開言論蒐證，也要求國民黨，如果毫無依據，就應該道歉，至於抹黑言論涉法的部分，他們不排除進行法律行動。