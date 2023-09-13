台北市餐盒食品商業同業公會與18家團膳業者共同發布聲明，營養午餐使用的蛋品都是國產可溯源的雞蛋。（翻攝自北市餐盒公會聲明）

台農蛋品進口巴西蛋遭踢爆有效期限標示不實，台農蛋品公司承認日期誤標，該批蛋已全面回收下架，衛福部食藥署也認定標示不實將開罰。台北市餐盒食品商業同業公會與18家團膳業者共同發布聲明，營養午餐使用的蛋品都是國產可溯源的雞蛋；台北市教育局也表示，北市學校營養午餐的蛋類料理，都是契約團膳廠商烹調的「國產可溯源雞蛋」。

北市餐盒食品商業同業公會聲明表示，公會會員業者使用在學校午餐的蛋 品食材，全部都是國產可溯源的雞蛋，品質有保障。

教育局表示，學校午餐團膳廠商供應的食材，都須符合學校午餐契約規範，蛋類及肉類食材一律使用「可溯源國產食材」，也就是營養午餐提供蛋類料理，都由契約團膳廠商烹調「國產可溯源雞蛋」，保障學生健康飲食。

教育局說明，根據現行規定，廠商使用蛋類應採用具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，或雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源、國產鵪鶉蛋溯源標籤之產品，經查，「教育部校園食材登錄平台」，北市營養午餐提供的蛋類料理，均是使用國產蛋烹煮提供。

另外，教育局表示，也會與衛生局、產業局及動保處辦理食安稽核，如查獲廠商使用進口蛋應屬重大衛生缺失，依契約規範可記點10至20點，得終止契約。