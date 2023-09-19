農業部專案進口雞蛋爭議不斷，除了今日起跨部會將追查部分進口蛋不明流向外，仍有超過5100萬顆蛋待銷毀，挨批浪費納稅錢。農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘指出，農業部對進口蛋的評估庫存量過高，造成滾動週期拉長，以及採購大量同一天生產的雞蛋，就是造成有一大堆報廢蛋的主因。

近期巴西雞蛋錯標效期、有效期120天更將缺蛋提高到食安層級的問題，農業部日前指出，庫存中耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，扣除已送往堆肥場的雞蛋，仍有超過5100萬顆蛋將銷毀做堆肥。

林裕紘表示，台灣每天的雞蛋缺口量約在100-150萬，如果要建立合理庫存去滾動釋出，政府操控能力強的抓2周，弱的抓3周，兩周的合理庫存量就是1400-2100萬顆，三周就是2100-3150萬顆，這樣每日釋出100-150萬顆的雞蛋時可以維持需求也不會過度壓抑蛋價。

然而農業部對外宣稱的庫存量是6000萬顆，林裕紘指出，這樣等同把滾動周期拉到40-60天，這樣叫合理庫存？難道沒有考慮過雞蛋保存期限的問題？有哪一個蛋商會把滾動周期拉到那麼長？

林裕紘分析，因為進口蛋品質太糟，業者使用的意願太低了，進口蛋不能替代對台灣雞蛋的需求，加工廠不愛用需求量自然低，需求量低釋出量低滾動周期就拉長，放在冷藏倉的時間超過保存期限，產生一堆報廢蛋，畜產會就到處找廠商賣蛋，最後就出現進口蛋假裝本土蛋的亂象。

林裕紘表示，農業部除了庫存的評估嚴重失誤導致滾動周期拉太長以外，另一個問題就是大量買同一天的產品，要做滾動釋出，一定是一直進一直出，保存期限剩餘短的先出，但前面都已經開始囤了，後面還來同一天生產的2790萬顆雞蛋，這不是更糟嗎？

他說，農業部目前過期要銷毀的是5402萬顆，而根據農業部的資料庫存的還有3209萬顆雞蛋，80-85％是巴西雞蛋也就是2567-2727萬顆，最後銷毀的總量又要再增加上去會超過8000萬顆。評估庫存量過高，造成滾動周期拉長、採購大量同一天生產的雞蛋，就是造成有一大堆報廢蛋的主因。

然而早在6月底，農委會統計便指出當下庫存有800萬顆，蛋品業者當時就提醒，進口蛋品質不佳的案例影響民眾購買意願，加工業者也多選用國產蛋，庫存愈來愈多的結果就是要銷毀部分庫存。