對於地方政府頻反應，農業部未回應提供進口蛋流向，陳吉仲表示，該問題類似抹黑造謠，農業部已把各縣市政府專案進口雞蛋流向，提供給地方政府，至於北市市長蔣萬安對外的說法，可能跟公文收取有時間落差。（蔡雯如攝）

進口蛋爭議延燒數日，農業部長陳吉仲神隱多日，今突襲現身民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室，與民進黨團會報，對於地方政府頻反應，農業部未回應提供進口蛋流向，陳吉仲會後表示，該問題類似抹黑造謠，農業部已把各縣市政府專案進口雞蛋流向，提供給地方政府，至於北市市長蔣萬安對外的說法，可能跟公文收取有時間落差。

陳吉仲說，過去3周針對雞蛋專案進口有很多事實不一致，類似抹黑造謠，農業部上周六已完整公布農業部3至7月掌握的1.45億多顆進口蛋，包含調配到洗選場每個月數量、調配到加工業者所有數量，流向完全清楚，地方政府等單位需要的任何資料，周六也說明清楚，農業部會提供掌控流向，配合行政院昨天會議，啟動食藥署聯合稽查，讓所有消費者安心。

對於台北市稱沒有收到進口蛋流向，查獲倉儲位置是否與流向不同，陳吉仲回應，蔣市長昨天講得時候，跟公文收到有時間落差，這個由台北市政府確認，農業部已特別說明，將各縣市政府要的資料回函。

陳吉仲說，農業部昨日已配合行政院聯合食安相關稽查，所有到期5400多萬顆，扣掉堆肥循環再利用的到期蛋，全台灣冷鏈倉庫都已經有對外說明，周六也在記者會交代相關數量，政府掌握資訊都是公開透明，如果外界有任何疑慮，農業部都願意說明清楚。

陳吉仲強調，像是這種回文時間差，衍生農業部不提供資料的說法，過去3周以來，農業部背了不是事實的黑鍋，背了所謂抹黑，所有過程都已對外講清楚，雞蛋進口不是一通電話就進來，而是非常專業的事，牽扯到禽流感、防檢疫、衛生安全、冷鏈物流等。

陳吉仲說，在全球氣候變遷下，許多國家缺蛋，農業部用最快速度消弭黑市，讓3月至7月所有消費者吃到30億顆雞蛋，至少60億元支出，成本吸收5.7億， 若在加上到期部分，整個政策效益還是高於成本，政策方向正確，但執行過程有要檢討、精進，他責無旁貸，相關執行過程需要檢討精進措施，將在這周行政院會提出。