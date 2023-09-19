專案進口雞蛋風波擴大，從超思爭議到過期蛋流入市面，如今又爆出共將銷毀5402萬顆蛋，銷毀成本逾2億，然而農業部對立委和地方政府的索資要求敷衍了事，對外公布資訊也遮遮掩掩，加劇民眾的疑慮和恐慌。民眾黨立法院黨團今（19）日召開記者會，要求農業部公開疑慮蛋品流向，並對進口農漁產品建立追溯機制，也呼籲農業部長陳吉仲應知所進退，但必須先負起責任、解決問題。

立委陳琬惠指出，陳吉仲聲稱，進口雞蛋是為了「抑制當時黑市價格猖獗」，雖有5000多萬顆蛋待銷毀，但「成本支出很值得」。然而雞蛋價格從2021年10月後不斷走高，如果真是因為黑市不斷哄抬價格造成，請問農業部第一時間有啟動《農產品市場交易法》查察嗎？有會同檢警單位揪出囤貨、哄抬價格的不肖盤商嗎？政府至今卻沒有查獲任何具體事證，豈不是嚴重瀆職？還有為何要花費近5.7億補貼進口雞蛋價差，再花2億元銷毀，浪費民脂民膏？

陳琬惠直言，實際上長期缺蛋、蛋價高漲的原因，審計部早在「111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分」中就點出當時農委會4大缺失，包括「雞蛋生產數據統計失真影響調控」、「輔導蛋農改善升級禽舍效果不彰」、「禽場內細菌及病蟲害持續存在」、「輔導設置蛋品產製銷冷鏈設備未達目標」。

陳琬惠表示，農委會對雞蛋生產數據掌握不足、未積極輔導蛋農轉型、放任細菌與病蟲害持續存在及冷鏈不足，才是這幾年來缺蛋、市場機制失靈的根本原因，農業部嚴重失職、失能使全民陷入食安隱憂，如今連交代實情的勇氣都沒有，甚至還用請辭來模糊焦點、逃避問題。

立委吳欣盈表示，進口蛋爭議連環爆，從「標錯日期」、「噴膜」延長保存期限，又抓到進口蛋洗產地。今年3月到7月專案進口雞蛋1億4531萬顆，有5402萬顆蛋必須銷毀，佔所有進口蛋的37.18％，浪費成本高達2億元，這一連串爭議的過程，農業部始終未向社會大眾說明清楚。

吳欣盈指出，8月巴西進口雞蛋驗出用藥殘留，農業部防檢署指出最後一批巴西雞蛋是在5月30日裝船自巴西出口，進到國內後，卻將在台灣進行洗選的日期9月5日標註為製造日期，以此來合理化並誤導消費者，還一度聲稱進口蛋「噴膜」可以延長保存期限，完全無視這一批蛋經過長途運輸洗選過程中，保存條件不斷改變，對品質所造成的影響，嚴重影響食安。

吳欣盈表示，呼籲行政院要有具體作為，公開透明向大眾說明所有進口蛋的流向，並具體解決蛋量不足的問題，才能讓民眾吃得安心、放心。

立委張其祿表示，農業部繼續展現對於產銷及進口管控的失能。8月31日時爭議開始時，張其祿國會辦公室即要求農業部針對專案進口雞蛋爭議提供相關資料，然而農業部拖了2周後才回覆，卻仍僅用先前9月初記者會公開資料提供，對索資內容及數據仍未詳實回答，糊弄國會、藐視國會，再以「簽准的內容就是這樣」答覆；對於不合格雞蛋的退運及銷毀數量、相關後續處置情形等細節都未詳實說明，難解國人對於食安疑慮及憂心。

張其祿直言，農業部聲稱耗損與到期進口雞蛋共5402萬顆不會流入國內市場，然而桃園市卻查出一家蛋品工廠將巴西進口蛋製成液蛋，產地標註台灣賣給糕餅店；至於散裝籃蛋則賣給早餐店、雜貨店、市場攤販，均未標示品名及產地，恐讓民眾對糕點業，其他食品製造業如麵包、餅乾等失去信心。農業部必須公開問題蛋的具體流向，並向民眾說明如何採取有效措施來回收或銷毀，緩解民眾之恐慌。

張其祿指出，從台農蛋品洗選巴西進口蛋品「誤標效期」可得知，農業部在引進外國雞蛋後並未繼續監管或提供必要的指導，對國人食安造成巨大的隱憂，農業部對進口農漁產品早該建立一套追溯系統，詳細追查每項產品的來源，如果沒有建立機制，即使農業部一再保證也是空談。

民眾黨團認為，農業部進口蛋爭議不斷，引發民眾對食品安全的疑慮，政府應對超思公司相關文件、有疑慮的蛋品流向，公開透明向大眾說明，且農業部在監管進口國外農漁產品時，應建立追溯機制，為民眾食安把關。