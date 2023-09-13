立法院即將開議，立法院長游錫堃今召集立法院黨團朝野協商研議開會日期，最終各黨團同意定22日舉行第10屆第8會期第1次會議（開議日），並在23日加開院會，與9月22日和26日合併為一次院會，9月22日也將邀請行政院院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項的專案報告並備質詢。

游錫堃今召集立法院黨團協商，最終決議將邀請陳建仁與相關部會首長針對超思雞蛋爭議以及登熱防治專案報告並備質詢，陳建仁將在22日針對進口雞蛋事項專案報告、23日則提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢。

另外，立法院於9月26日邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，報告後隨即政黨質詢，當日質詢人數由民進黨黨團推派4人、國民黨黨團推派2人、台灣民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人，質詢順序依時代力量黨團、台灣民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨黨團順序輪流交叉方式；本會期將在10月3日邀請行政院院長、主計長、財政部部長列席報告「113年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。