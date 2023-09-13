台農蛋品被查獲有效期限誤標案持續延燒，新北市府除昨天前往轄內大賣場、超市等處查核外，今天再由消保官會同衛生局抽查轄內25間連鎖超市全聯，今天並無發現異常。

新北市消費者保護官說，依據衛生福利部食品藥物管理署資訊，此批問題蛋是由台農蛋品公司自巴西進口的，預計在台已賣出1千多盒，唯一通路是全聯福利中心，輸入許可通知有效日期為2023年9月24日，但業者以洗選日期加1個月而標示有效日期為2023年10月5日，有違反食品安全法、消費者保護法之虞。

至於為何業者標示錯誤？新北消保官說可能是因為以前沒有進口蛋，業者不清楚相關規範，有待相關單位釐清。

新北消保官表示，今天與新北衛生局聯合稽查轄區25家全聯賣場，貨架上均無涉標示違規的「台農洗選蛋」，有多家全聯店經理表示店內近期沒有銷售巴西雞蛋，也有店經理指出總公司已下令全面回收，目前市面應無標示違規的巴西蛋，也尚未接到顧客反應雞蛋、要求退貨。

消保官呼籲主管機關及業者，為保障市民消費安全，商品倘有傷害消費者生命、身體、健康及財產之虞，應積極監督回收問題商品，消費者如遇有相關消費問題，皆可撥打1950消費者諮詢專線，以維護消費者權益。