澎湖27日上午在時裡沙灘，野放34隻小海龜回到大海，其中32隻是2021年9月無法從卵窩自行爬出的小綠蠵龜，今天是第一次下海。（許逸民攝）

澎湖27日上午在馬公市時裡沙灘，一口氣野放34隻救護收容的海龜（33隻綠蠵龜及1隻玳瑁），其中32隻是前（2021）年9月份無法從卵窩自行爬出的小綠蠵龜，經海龜救護收容研究中心救護收容2年1個月後，第一次回大海。

而這些小海龜初次回到大海，有的表現近海情怯，迷惘徬徨，在沙灘上徘徊不去；但有的卻像如魚得水，回歸大海後即展開「蝶式」絕技，雙鰭接連在水面上揮動，就像蝶式泳者揮舞雙臂般幾個騰越破浪前進，也讓觀看這場野放活動的小學生不禁驚呼，誰說龜游是很慢的，他要學海龜游泳。

農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心的「海龜救護收容研究中心」指出，本次野放海龜中32 隻為110 年9 月份無法從卵窩自行爬出的小綠蠵龜，經由主管機關同意後以徒手挖出後送至本中心進行救護收容，經過2 年1 個月之照護，體重已為2.77～5.23公斤。

還有1隻玳瑁則是在湖西鄉成功漁港岸際擱淺，活動力極差，經過8 個月照護體重成長22㎏。另1 隻綠蠵龜在將軍南漁港岸際發現被廢棄漁網纏繞，背甲外緣有6 處殼層脫落。收容觀察期間，以魚、蝦及頭足類進行投餵，綠蠵龜則輔以葉菜及海藻，均能自行攝食，消化排泄亦正常。

海龜救護收容研究中心說，本次野放34隻海龜體重均有成長，每隻身上均有2個標示牌，其中以野放序號PHA 338的小綠蠵龜成長5.148 kg最多。

海龜救護收容研究中心表示，成立已27年。 海龜救護收容數量至27日止，共收容606隻海龜（522隻綠蠵龜，64隻玳瑁，10隻赤蠵龜，8隻欖蠵龜，2隻革龜），平均每年收容22.4隻海龜。其中有172隻因體弱死亡，37隻康復後領回，2隻轉送，目前還有47隻尚在救護收容中。本（112）年度共收容海龜38隻（36隻綠蠵龜及2隻玳瑁)。