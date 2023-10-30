免稅店澎湖三號港29日這一場萬聖節變裝活動，彷如是家長在服裝和創意的展演。（昇恆昌提供／許逸民澎湖傳真）

10月31日就是萬聖節，離島澎湖也感染這西方節日。不但澎坊免稅店三號港舉辦活動，讓事先報名的30位小朋友大膽變裝後上T台走秀，當地幼兒園今（30）日早，也變裝上街在鬧區拜訪商店「不給糖就搗蛋」，還走進銀行，在大人教導下笑鬧說「不給錢就搗蛋」！

不過，這到銀行搗蛋的橋段，可是經過在銀行服務的家長安排，幼稚園師生才方得進入銀行喊出這些話。

而萬聖節搞變裝，簡直以幼兒為專利，但更像一場家長在服裝和創意的展演。昨（29）日報名澎坊三號港萬聖節變裝活動走秀的小朋友，都穿著家長用心製作的服裝，有男孩最喜歡的奧特曼、復仇者聯盟成員，無頭殭屍、鬼怪新娘。

有些爸媽更是用心，還自己親手製作精緻服裝，像是紙箱做成的坦克、BabyShark，或是自己裁布縫製小企鵝，就連不會走路的小嬰兒也被裝扮成小和尚的模樣，被爸爸抱著走上台。

可能也是裝扮太逼真，一名方滿周歲被家長推著娃娃車到場的小男孩，可能被扮演吸血鬼的姐姐妝容嚇到，嚎啕大哭到久久不能平復。

而除了變裝走秀外，三號港也推出加碼闖關活動，讓工作人員裝扮成20幾個角色穿梭在大樓間，然後讓小朋友拿著闖關卡，找到指定角色與之合照，完成以後就可以領取500元的餐飲抵用券。

而為了折扣，爸爸媽媽們玩得比小孩還用心，不過相比小朋友們只想跟自己喜歡的人物聊天、拍照，也造成現場爸媽跟小孩「拔河」的有趣畫面。