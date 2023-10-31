地方媽媽暴動！萬聖節「包圍派出所」要糖，搶拍天菜「韓系帥警」。(警方提供)

不給糖就搗蛋！高雄市（28日）晚間舉辦萬聖節大遊行，新興分局五福二路派出所也特別準備糖果一起「不給糖就搗蛋」，怎料發糖的兩位員警太天菜，讓少女及地方媽媽們紛紛「包圍派出所」，糖果發完後人潮還是不願散去。

新興分局五福二路派出所為因應市府舉辦的萬聖節大遊行活動，特別準備糖果一起響應「不給糖就搗蛋」，藉由人潮聚集進行反詐騙及交通安全宣導，想不到糖果發完後人潮還是不願散去，原來造成轟動的是派出所顏值擔當的兩名警察哥哥，現場更有民眾替兩位取名為「韓系歐巴」及「鄰家男孩」。

「韓系歐巴」年僅23歲的警員陳里揚表示，很開心市府舉辦這一場活動，不僅可以藉此向民眾宣導更拉近了警民的距離，對於現場民眾替他取的稱號虛心地回應不敢當，很感謝大家的讚美；「鄰家男孩」30歲娃娃臉的警員林致江表示，從警以來第一次被這麼多可愛的萌娃包圍，真的是一個很不一樣的警職生涯體驗，很開心可以與一群萌鬼們度過萬聖節。

新興分局分局長陳志榮表示，為了響應這次大遊行，分局除了在勤務上縝密規劃外，更不忘投入參與其中，五福二路派出所準備了很多糖果，希望順應人潮推廣反詐騙及宣導交通安全，沒想到同仁的帥氣與服務熱情意外掀起熱烈反應，更有同仁因全副應勤裝備遭誤以為是萬聖節cosplay，意外地讓派出所成為焦點，員警與民眾熱情的互動與合照更是讓民眾對警方印象加分，拉近了彼此的距離。